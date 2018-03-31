ABD-İran Hesaplaşması Türkiye’yi Zora Sokabilir

Washington ve Irak’ta görev yapmış olan eski kıdemli diplomat Aydın Selcen, Pompeo’nın halen Tahran’a odaklandığını, Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasının ana nedenlerinden birinin de İran politikası olduğunu söylüyor. Selcen, yönetimin yeni şahin tutumunun, Ankara’yı ABD ile İran arasında seçim yapmaya zorlayabileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA Başkanı Mike Pompeo’yu Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı isim de John Bolton. Türk uzmanlar, bu iki ismin İran’a karşı katı tutumlarıyla bilindiğine dikkat çekiyor.

Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve ABD’nin arasında oluşan derin anlaşmazlıkların giderilmesi için diplomatik çabalar sürüyor.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili Washington’da halen bazı kaygılar mevcut. Anlaşma ABD Kongresi’nde Türkiye’ye yaptırım getirilmesi çağrılarına da neden oldu. .

Ancak Washington’un Tahran’a karşı daha sert bir tutum takınması Türk-Amerikan ilişkilerini düzeltmede yeni bir fırsat penceresi oluşturabilir.

Düşünce kuruluşu Global Source Partners’dan Atilla Yeşilada da, ABD’nin Türkiye’yi cezalandırmak istediğini düşünmüyor. ABD yönetiminin Türkiye ile dostluğunu korumak istediğini söyleyen Yeşilada’ya göre, Washington sahada İran’ın genişlemesine engel olacak bir ortağa ihtiyaç duysa da Türkiye buna hazır değil. Yeşilada Ankara’nın fikrini değiştirip Tahran’a karşı daha güçlü ve muhalif bir yaklaşım sergileyene kadar ABD’nin Türkiye’yi stratejik müttefik olarak görmesinin zor olacağını ve bu durumun da kısa zamanda değişmeyeceğini kaydediyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta da İran’la sınır komşusu olan Türkiye’nin ticari bağlarının önemi. İran için hayati bir ticaret ortağı olan Ankara, bu nedenle de Washington için önem kazanıyor.