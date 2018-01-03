HABER

ABD, İran konusunda güvenlik konseyi'ni acil toplantıya çağıracak

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 01:12 | Son Güncelleme 11 saat önce

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Ocak (DHA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'daki protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili olarak New York'ta BM Güvenlik Konseyi'ne, Cenevre'de de İnsan Hakları Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Haley, İran yönetiminden 'diktatörlük' diye söz etti. Haley, "Şimdi İran diktatörlüğü her zaman yaptığı şeyi yapmaya çalışıyor. Bu protestoların dış düşmanlar tarafından tasarlandığını söylüyor. Hepimiz bunun saçmalık olduğunu biliyoruz. Gösteriler tamamen kendiliğinden gelişen şeyler. İran diktatörlüğünün geçmişini rehber alacak olursak, önümüzdeki günlerde insanlara daha da kötü muamele edilebileceğini şimdiden görebiliriz" dedi. Haley, "Önümüzdeki günlerde hem New York'ta Güvenlik Konseyi'ne, hem de Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi'ne acil bir oturum çağrısı yapacağız" diye konuştu.

HALEY, KUZEY KORE VE PAKİSTAN İÇİN DE KONUŞTU

Haley, BM Güvenlik Konseyi raporlarına göre, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi hazırlığında olduğunu, ancak bunun olmamasını umduklarını da söyledi. Haley, "Ama olursa da Kuzey Kore rejimine karşı daha fazla önlem almalıyız. Uygar dünya, haydut bir yönetimin nükleer cephaneliğe dönmesine karşı birleşik ve uyanık olmalıdır. Nükleer bir Kuzey Kore'yi hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz" dedi

Basın açıklamasında Pakistan'ı da eleştiren Haley, Pakistan yönetiminin iki yüzlü davrandığını ve teröre destek verdiğini savundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Acil serviste skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

Acil serviste skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...

Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor

Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.