ABD: ‘İran’a Tarihteki En Sert Yaptırımları Uygularız’

Bu ay başında Trump 2015’te İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Trump anlaşmayı ‘korkunç’ ve ‘tek taraflı’ olarak değerlendirmiş ve anlaşmayı İran’ın balistik füze çalışmalarıyla bölgesel aktivitelerini içermediği için eleştirmişti.

Dışişleri Bakanı, açıklamasında İran halkına rejim değişikliği yapmaları çağrısında bulunmazken, “Günün sonunda yönetimde kimlerin olacağı kararını İran halkı verir. Bu kararı ne kadar hızlı verirlerse, bu, o kadar iyi. Ama halk bir değişim istemezse, biz yine de kendi taleplerimizde ısrarcı olacağız,” dedi.

Pompeo’nun listesinde, İran’dan uranyum zenginleştirmeye son vermesi, plütonyum maddesini yeniden işlemeye çalışmaması, ağır su reaktörünü kapatması isteniyor.

