ABD: ‘İran’a Tarihteki En Sert Yaptırımları Uygularız’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a iç ve dış politikalarını değiştirmemesi halinde tarihteki en sert yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulundu.
İran için ABD’nin hazırladığı 12 maddelik talep listesini açıklayan Pompeo, ekonomik yaptırımların ancak İran’ın politikalarında belirgin değişiklik görüldüğünde hafifletileceğini söyledi.
Pompeo, yasaklara rağmen İran’la iş yapanlardan da hesap sorulacağını kaydetti.
Pompeo’nun açıklaması Avrupa ülkelerinin Amerika’nın tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmayı devam ettirmenin formülünü aradığı sırada geldi.
Pompeo, Washington’un yeni bir anlaşmaya açık olduğunu ve Amerika’nın müttefiklerinden destek istediğini kaydetti.
Bu ay başında Trump 2015’te İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Trump anlaşmayı ‘korkunç’ ve ‘tek taraflı’ olarak değerlendirmiş ve anlaşmayı İran’ın balistik füze çalışmalarıyla bölgesel aktivitelerini içermediği için eleştirmişti.
Pompeo’nun açıkladığı 12 maddelik listede, İran’ın Suriye’den çekilmesi talebi de yer alıyor.
Dışişleri Bakanı, açıklamasında İran halkına rejim değişikliği yapmaları çağrısında bulunmazken, “Günün sonunda yönetimde kimlerin olacağı kararını İran halkı verir. Bu kararı ne kadar hızlı verirlerse, bu, o kadar iyi. Ama halk bir değişim istemezse, biz yine de kendi taleplerimizde ısrarcı olacağız,” dedi.
Pompeo’nun listesinde, İran’dan uranyum zenginleştirmeye son vermesi, plütonyum maddesini yeniden işlemeye çalışmaması, ağır su reaktörünü kapatması isteniyor.
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