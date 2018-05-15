ABD İran’a Yeni Yaptırımlar Açıkladı

Geçen hafta İran’la yapılan uluslararası anlaşmadan çekilen Amerika, Tahran’a yönelik yeni ikinci ekonomik yaptırım paketini açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif’le ile Irak merkezli El Bilad İslam Bankası ve başka bankalar var.

Yaptırımların hedefindeki kişi ve kurumlar İran İslam Devrim Muhafızları adına Hizbullah’a milyonlarca dolar aktarmakla suçlanıyor.

Amerikalı yetkililer, Seif’in İran İslam Devrim Muhafızları Birliği ile işbirliği yaparak uluslararası bankacılık sistemi aracılığıyla birliğin yurt dışı faaliyetlerine kaynak sağlamak için milyonlarca dolar transfer ettiğini bildirdi.

Amerikalı yetkililer, yaptırımların İran Merkez Bankasını kapsayacak şekilde genişletilmediğini; bankanın yalnızca bazı işlemlerini kapsadığını belirtti.

Yaptırım listesine İran Merkez Bankası’nın uluslararası bölümünün başındaki isim Ali Tarzali ve El Bilad İslam Bankası Başkanı Aras Habib de alındı.