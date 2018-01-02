ABD İran’daki Gelişmeleri BM’ye Taşıyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley az önce New York'ta düzenlediği basın toplantısında İran, Kuzey Kore ve Pakistan konusunda Amerika'nın görüşlerini tekrarladı.

Haley, İran'daki son gösteriler hakkında konuşurken, Amerika'nın İran halkının gösterdiği cesareti övgüyle karşıladığını söyledi. Amerika'nın İran halkının sesini daha da güçlendirmek istediğini dile getirdi.

Haley, Amerika'nın İran konusunu BM'ye taşıyacağını ve konuda acil bir toplantı yapılmasını isteyeceğini de söyledi.