HABER

ABD İran'daki protestoları BM'ye taşıyacak

03.01.2018 01:11 | Son Güncelleme 11 saat önce

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi İran'daki protestolar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

İran'da 21 göstericinin hayatını yitirdiği protestolar sürerken, gelişmeler ulusalararası alanda kaygıyla izleniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley New York'ta düzenlediği basın toplantısında İran'daki protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulunacaklarını söyledi. Halley uluslararası toplumun İranlıların özgürlük çağrısını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Amerikan yönetimi İran'a yönelik eleştirilerini de yineledi. Başkan Donald Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders Washington'da yaptığı açıklamada, "İran rejimi halkının zenginliğiyle yurtdışında şiddet ve terörizmi finanse ediyor" dedi. Sanders, İran'ın terörizmi desteklemeye son vermesi gerektiğini bellirtti.

Beyaz Saray sözcüsü İran'daki protestoların "cesur İran vatandaşları tarafından organize edilen bir halk ayaklanması" olduğunu ifade ederek, "ABD İran halkını destekliyor. İran rejimini vatandaşlarının temel haklarına saygı göstermeye ve ülkede değişim arzularını barışcıl biçimde ifade etmelerine izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

Macron Ruhani ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran'da durumun yatışması çağrısında bulundu. Macron İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaparak, protestolarda göstericilerin yaşamını yitirmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Tahran yönetiminden ifade özgürlüğü, gösteri düzenleme hakkı gibi temel haklara saygı göstermesini de talep ettiği belirtildi.

İran'da geçen hafta başlayan ve kısa süre içinde ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde toplam 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise gözaltına alındı.

Reuters/AFP/DPA, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Acil serviste skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

Acil serviste skandal! Telefon ihbarıyla ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...

Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor

Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.