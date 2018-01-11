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ABD İranlı Protestocular İçin Açıklama

11.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, “İran diktatörlüğü vatandaşlarının temel haklarına baskı uyguladığında buna sessiz kalmayacağız.

Beyaz Saray, İran'da gözaltına alınan protestocuların hapiste işkence gördüğü ya da öldürüldüğü yönünde gelen haberleri "rahatsız edici” olarak niteleyerek, tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "İran diktatörlüğü vatandaşlarının temel haklarına baskı uyguladığında buna sessiz kalmayacağız ve İranlı liderleri her türlü ihlal için sorumlu tutacağız” denildi.

Açıklamada, İran halkının devlet baskısı, yolsuzluk, israf ve askeri maceracılık konusunda meşru şikayetler dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İran rejimi demokrasiyi desteklediğini iddia ediyor ama kendi halkı arzularını ifade ettiğinde gerçek vahşi doğasını bir kez daha gösteriyor” ifadesini kullanıldı.

İran'da 28 Aralık'ta kötü ekonomik koşullar, bölgedeki askeri müdahaleler ve hükümet yolsuzluğuna karşı protestolar patlak vermişti.

Bazı göstericiler, 1979 devrimiyle iktidara gelen rejimin sona ermesini isteyen sloganlar da attı.

Protestoların bazılarında şiddet olayları yaşandı ve şu ana kadar en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaç protestocunun tutuklandığı net değil. Reform yanlısı milletvekili Mahmud Sadigi bu sayısı 3 bin 700 olarak veriyor. İranlı yetkililer ise çoğunun serbest bırakıldığını belirtiyor.

İran hükümeti, protestocuların seslerini duyurmaya hakları olduğunu ancak şiddete müsaade etmeyeceklerini kaydediyor.

İran'ın dini lideri Ali Hameney, Amerika'yı protestoları kışkırtmakla suçluyor.

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