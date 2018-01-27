ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD'nin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü IŞİD mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde IŞİD mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi. Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü bulunuyor. (AA)
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