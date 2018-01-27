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ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 11:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD'nin Enbar'da IŞİD mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında Irak güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD'nin Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü IŞİD mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD'ye ait askeri helikopterlerin Enbar vilayetine bağlı Bağdadi nahiyesinde IŞİD mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtildi. Bağdadi nahiyesinde ABD güçlerine ait "Ayn el-Esed" askeri üssü bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Enbar IŞİD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1. Özür dileriz. 2. Yanlış istihbarat aldık. 3. Asker koordinat hatası yapmış. Sonuç: Envanterdeki tarihi geçmiş mühimmat ve silahları %10 indirimle satış tamamlanmıştır.
Bu coni adileri ayni isi bizim askere yapabilir
bu ahlak karakder onur yoksunları terör devleti bile vuruyorlar dır ışid onların kendi elleri ile beslediği dünya devletlerini soyma planın ana unsurları oldular şimdi bunlara pkk ve ypg itlerini ekledi bu terör devleti ile terör örgütleri beraber dünyayı haraca bağlayarak ucuz mafya bozuntu luğu yapıyor zalim soysuzları inşallah akıttıkları kanda boğulacaklar
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