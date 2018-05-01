ABD: ‘IŞİD’in Suriye’de Son Kalan Mevzilerini de Temizlemek İçin Operasyonlar Başlatıldı’

ABD, Küresel Koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri dahil yerel ortakların, Suriye’de IŞİD’in son kalan mevzilerini de temizlemek için operasyonlar başlattığı açıklandı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklamasında, “Savaş zorlu geçecek ancak biz ve ortaklarımız galip geleceğiz. ABD, Koalisyon ve ortak güçleri, bir saldırı olması halinde savunacağız. IŞİD’in toprak sahibi olduğu ve Suriye halkına korku saldığı günler sona eriyor” ifadesini kullandı.

Nauert şöyle devam etti: “Sınırlarını IŞİD’den korumak için NATO müttefikimiz Türkiye ve ortaklarımız İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte çalışacağız. Kurtarılmış bölgeleri istikrara kavuşturmak için bölgesel ortaklar ve müttefiklerden güç, materyal ve kaynak sağlamada adil düzeyde daha fazla katkı paylaşımı isteyeceğiz.”

Suriye’de IŞİD’e Son Darbe

Sözcü Nauert, Suriye’de IŞİD’in yeniden ortaya çıkamaması ve IŞİD’den kurtarılan nüfusların Esat rejimi ya da İranlı destekçileri tarafından suiistimal edilmemesi için bu ülkede güçlü ve kalıcı bir iz bırakılmasının önemini vurguladı.