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ABD: ‘IŞİD’in Suriye’de Son Kalan Mevzilerini de Temizlemek İçin Operasyonlar Başlatıldı’

01.05.2018 20:36 | Son Güncelleme

ABD, Küresel Koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri dahil yerel ortakların, Suriye’de IŞİD’in son kalan mevzilerini de temizlemek için operasyonlar başlattığı açıklandı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı

ABD: ‘IŞİD’in Suriye’de Son Kalan Mevzilerini de Temizlemek İçin Operasyonlar Başlatıldı’

ABD, Küresel Koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri dahil yerel ortakların, Suriye’de IŞİD’in son kalan mevzilerini de temizlemek için operasyonlar başlattığı açıklandı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert yazılı açıklamasında, “Savaş zorlu geçecek ancak biz ve ortaklarımız galip geleceğiz. ABD, Koalisyon ve ortak güçleri, bir saldırı olması halinde savunacağız. IŞİD’in toprak sahibi olduğu ve Suriye halkına korku saldığı günler sona eriyor” ifadesini kullandı.

Nauert şöyle devam etti: “Sınırlarını IŞİD’den korumak için NATO müttefikimiz Türkiye ve ortaklarımız İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte çalışacağız. Kurtarılmış bölgeleri istikrara kavuşturmak için bölgesel ortaklar ve müttefiklerden güç, materyal ve kaynak sağlamada adil düzeyde daha fazla katkı paylaşımı isteyeceğiz.”

Suriye’de IŞİD’e Son Darbe

Sözcü Nauert, Suriye’de IŞİD’in yeniden ortaya çıkamaması ve IŞİD’den kurtarılan nüfusların Esat rejimi ya da İranlı destekçileri tarafından suiistimal edilmemesi için bu ülkede güçlü ve kalıcı bir iz bırakılmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayısı kararı altında Cenevre sürecini de yeniden canlandıracaklarını kaydeden Nauert, Suriye’nin acil insani ihtiyaçları ve istikrar için gereksinimlerini karşılama yolunda uluslararası kaynakları seferber edeceklerini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, “ABD, Sünni Araplar, Kürtler, Hıristiyanlar, Türkmenler ve diğer azınlıklar dahil tüm Suriyelilerin iradesini onurlandıran bir siyasi çözümün gelecekte temin edilmesine kararlıdır” dedi.

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