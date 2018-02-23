ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Tarihini Açıkladı

ABD, İsrail büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs’e taşıyacağını açıkladı. Açılış İsrail’in bağımsızlık ilanının 70’inci yıldönümünü kutladığı 14 Mayıs günü yapılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Trump yönetiminden iki yetkili, atılması planlanan bu adım hakkında Kongre’nin bilgilendirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın da yeni elçilik için güvenlik planına onay verdiği belirtildi.

İsrail bağımsızlığını 14 Mayıs 1948’te ilan etmişti.

Büyükelçiliğin Mayıs’ta açılması planı, daha önce açıklanan takvimlere göre oldukça erken bir tarihe tekabül ediyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçiliğin 2019 sonuna kadar açılabileceğini söylemiş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise bu sürecin yıllar sürebileceğini belirtmişti.

Büyükelçiliğin ilk aşamada, Kudüs’te zaten varolan bir Amerikan tesisinin içerisinde sadece birkaç ofisten oluşacağı bilgisi de verildi.

Başkan Donald Trump da Washington’da katıldığı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının doğru karar olduğunu savundu.