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ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Tarihini Açıkladı

23.02.2018 20:14 | Son Güncelleme

Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınma tarihi, daha önce açıklanan takvimlere göre oldukça erken bir zamana tekabül ediyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçiliğin 2019 sonuna kadar açılabileceğini söylemişti

ABD İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e Taşıma Tarihini Açıkladı

ABD, İsrail büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs’e taşıyacağını açıkladı. Açılış İsrail’in bağımsızlık ilanının 70’inci yıldönümünü kutladığı 14 Mayıs günü yapılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Trump yönetiminden iki yetkili, atılması planlanan bu adım hakkında Kongre’nin bilgilendirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın da yeni elçilik için güvenlik planına onay verdiği belirtildi.

İsrail bağımsızlığını 14 Mayıs 1948’te ilan etmişti.

Büyükelçiliğin Mayıs’ta açılması planı, daha önce açıklanan takvimlere göre oldukça erken bir tarihe tekabül ediyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçiliğin 2019 sonuna kadar açılabileceğini söylemiş, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise bu sürecin yıllar sürebileceğini belirtmişti.

Büyükelçiliğin ilk aşamada, Kudüs’te zaten varolan bir Amerikan tesisinin içerisinde sadece birkaç ofisten oluşacağı bilgisi de verildi.

Başkan Donald Trump da Washington’da katıldığı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının doğru karar olduğunu savundu.

Yabancı ülkelerin kendisine büyükelçiliği taşımaması için büyük baskı yaptığını anlatan Trump, ancak yönetiminin nihayetinde “doğru olanı” yaptığını söyledi.

Trump’ın geçen Aralık ayında açıkladığı, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği de Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı, Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyük yankı yaratmıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı buna misilleme olarak Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıyan karar almış, BM Genel Kurulu’nda da Trump’ın Kudüs kararını reddeden bir tasarı büyük oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

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