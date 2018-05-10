ABD: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Washington İsrail'i "güçlü bir biçimde desteklediklerini" belirtti.ABD yönetimi, İran tarafından İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen füze saldırılarını kınadı. Washington, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı kullanmalarına destek verdiklerini açıkladı.

Beyaz Saray tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, "ABD olarak İran rejiminin Suriye'den İsrail vatandaşlarına düzenlediği provokatif füze saldırılarını kınıyor ve İsrail'in meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık vermesini güçlü bir biçimde destekliyoruz" denildi.

"Sorumlu İran"

ABD, yaşanan gerilimden tamamıyla İran'ı sorumlu tuttu. "Tüm ülkelere İran rejiminin eyleminin uluslararası barış ve istikrar için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini kabul etme" çağrısında bulunan açıklamada, "İran rejiminin Suriye'de İsrail'i hedef alan saldırgan füze ve füze sistemleri konuşlandırması kabul edilemez bir durumdur ve Ortadoğu'nun tamamı için yüksek derecede tehlikeli bir gelişmedir" denildi.

Açıklamada ABD'nin "İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ve Hizbullah'ın da aralarında olduğu vekillerini daha fazla provokatif adım atmama çağrısında bulunduğu" belirtildi.