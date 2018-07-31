‘ABD İstihbaratı Kuzey Kore’nin Yeni Füzeler Ürettiğinden Şüpheleniyor’

Washington Post gazetesine göre Amerikan istihbarat daireleri Kuzey Kore’nin Amerika kıtasına ulaşabilecek kapasitedeki balistik füzelerini ürettiği tesiste yeni füzeler ürettiğine inanıyor.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililere göre, geçen haftalarda çekilen uydu fotoğraflarının da aralarında yer aldığı yeni deliller Pyonyang’ın yakınındaki Sabundong’daki tesiste en az bir ya da iki sıvı yakıtlı kıtalararası balistik füze üzerinde çalışıldığını gösteriyor.

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Singapur’da biraraya gelmiş ve Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüşmüştü. Trump görüşmenin ardından Twitter’da “Artık Kuzey Kore’den bir nükleer tehdit yok” ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway, Washington Post’un haberini hafife alan bir tutum sergiledi.

Conway, Fox News kanalına yaptığı açıklamada bunun bir süreç olduğunu ve işlerin bir gecede değişmeyeceğini kaydetti.

Trump, geçen hafta, “yönetiminin Kuzey Kore’yi nükleerden arındırma çalışmalarının çok iyi gittiğini” söylemişti. Açıklama nükleer tesislerdeki imha sürecini gösteren uydu görüntülerinin basına yansımasının ardından gelmişti.

Ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore’nin bir tehdit olarak görülmemesi için daha alması gereken çok yol olduğunu kaydetmişti.

Washington Post’a göre Amerikalı istihbarat yetkilileri Kuzey Kore’nin tamamen nükleerden arınmış gibi görünmek için 20 kadar savaş başlığını imha ettiklerini ilan ederek onlarcasını saklamasından endişe ediyor.

