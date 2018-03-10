ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

Şubat ayı istihdam raporu ABD hisse piyasaları için haftanın son seansına başlamadan önce moralleri yükseltti.

Hafta başında gelen tahminler Şubat ayında 205 bin istihdam yaratıldığını gösteriyordu ve işsizlik oranının yeni bir rekor kırarak %4'e indiği tahmin ediliyordu. Ancak Washington’dan gelen bilgilere göre ABD’de Şubat ayında rekor 313 bin istihdam yaratıldığı bildirildi. İşsizlik oranı ise bir önceki ay ile aynı seviyede, yani %4,1 oranında seyrediyor ABD’de istihdam en son Eylül ayında bu seviyedeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre bu 313 bin işin 61 bini inşaat sektöründe, 50 bini istihdam perakende ve servis sektöründe, 31 bin iş üretim sektöründe ve 28 bin kişiye de finans sektöründe istihdam sağlanmış. Sağlık sektörü 19 bin, maden sektöründe ise 9 bin kişiye iş sağlandığı belirtildi. ABD’de ortalama bir işçinin haftalık çalışma saatleri ise 34,5 saate çıkartıldı.

Uzmanlar bu olumlu istihdam raporunu, Başkan Trump’un vergi reformuna ve 2017 yılında elde edilen yüksek kar oranlarına bağlıyorlar.

ABD Merkez Bankası’nın 21 Mart’ta yeni başkanıyla yapacağı ilk toplantıda yeni faiz kararını açıklaması bekleniyor.