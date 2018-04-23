ABD James Shaw'u konuşuyor: Birçok kişinin hayatını kurtardı

ABD’nin Tennessee eyaletinde, çıplak bir adamın waffle dükkanı basarak 4 kişiyi öldürdüğü saldırıda James Shaw Jr. isimli bir müşterinin, hayatını tehlikeye atarak, dükkandaki insanları kurtardığı ortaya çıktı.

Çıplak saldırganın dükkanı bastığı esnada tuvalette olan Shaw, saldırganın ateş etmeyi bıraktığı an, saldırgana pusu kurup silahını ondan uzaklaştırdı. Silahsız kalan saldırgan, bunun üzerine dükkandan kaçtı.

Birçok kişinin hayatını kurtardığı için kahraman olarak adlandırılan James Shaw Jr ise kolundan hafif olarak yaralandı.