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ABD jimnastik takımının eski doktoru '256 sporcuya cinsel istismarda bulundu'

01.02.2018 08:42 | Son Güncelleme

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın geçmişte cinsel tacizde bulunduğu bilinen kadın sporcuların sayısının 265'e çıktığı açıklandı.

ABD jimnastik takımının eski doktoru '256 sporcuya cinsel istismarda bulundu'

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın geçmişte cinsel tacizde bulunduğu bilinen kadın sporcuların sayısının 265'e çıktığı açıklandı.

Bu açıklama, Nassar'ın Michigan eyaletinin Charlotte kentinde yargılandığı davanın yargıcı Janice Cunningham'dan geldi.

Savcılar, taciz edilenlerden en az 65'inin bu hafta duruşma salonunda Nassar ile yüzleşeceklerini söylüyor.

54 yaşındaki Nassar daha önce 160'a yakın sporcunun aleyhine ifade verdiği davada suçlu bulunmuştu.

Daha önce suçunu itiraf eden Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu da ABD yasaları gereği en az 40 yıl hapis yatacağı anlamına geliyor.

Larry Nassar'ın cinsel tacizde bulunduğu kadın sporcular arasında Olimpiyatlarda altın madalya kazanmış Aly Raisman ve Jordyn Wieber de var.

Nassar halen çocuklara cinsel taciz sırasında çekilmiş fotoğrafları sakladığı gerekçesiyle çarptırıldığı 60 yıl hapis cezasını çekiyor.

Son olarak ise Michigan eyaletinin Dimondale kentinde bir jimnastik kulübünde hastalara cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

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Tacize maruz kalmış kişilerden en az biri 13 yaşından küçük, İkisi de 15 ve 16 yaşlarında.

Nasser yeniden 25 ile 40 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilir.

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Ültimatom sonrası toplu istifa

Skandal sonrası ABD Olimpiyat Komitesi Çarşamba günü Jimnastik Federasyonu'nun tüm yönetim kurulu üyelerine istifa etmeleri yolunda ültimatom vermişti.

Komite aksi takdirde yönetim kurulu üyelerinin görevden alınacağını açıklamıştı.

Üyeler de bunun üzerine istifalarını vermişlerdi.

Larry Nassar, Michigan State Üniversitesi'nin de eski doktoru.

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140'a yakın kişi Nassar'ın geçmişte kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek ABD Jimnastik Federasyonu ya da üniversite aleyhine dava açmıştı.

Michigan Eyaleti Adalet Bakanı da üniversite hakkında soruşturma başlatmıştı.

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