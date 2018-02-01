ABD jimnastik takımının eski doktoru '256 sporcuya cinsel istismarda bulundu'

ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın geçmişte cinsel tacizde bulunduğu bilinen kadın sporcuların sayısının 265'e çıktığı açıklandı.

Bu açıklama, Nassar'ın Michigan eyaletinin Charlotte kentinde yargılandığı davanın yargıcı Janice Cunningham'dan geldi.

Savcılar, taciz edilenlerden en az 65'inin bu hafta duruşma salonunda Nassar ile yüzleşeceklerini söylüyor.

54 yaşındaki Nassar daha önce 160'a yakın sporcunun aleyhine ifade verdiği davada suçlu bulunmuştu.

Daha önce suçunu itiraf eden Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu da ABD yasaları gereği en az 40 yıl hapis yatacağı anlamına geliyor.

Larry Nassar'ın cinsel tacizde bulunduğu kadın sporcular arasında Olimpiyatlarda altın madalya kazanmış Aly Raisman ve Jordyn Wieber de var.

Nassar halen çocuklara cinsel taciz sırasında çekilmiş fotoğrafları sakladığı gerekçesiyle çarptırıldığı 60 yıl hapis cezasını çekiyor.

Son olarak ise Michigan eyaletinin Dimondale kentinde bir jimnastik kulübünde hastalara cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.