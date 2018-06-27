ABD, 'kadınlar için en tehlikeli ülkeler' arasında ilk 10'da

Uzmanlarla yapılan uluslararası bir araştırmanın sonuçlarına göre ABD, "kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri" listesine üst sıralardan giren tek Batı ülkesi oldu.

İngiltere merkezli Thomson Reuters Vakfı tarafından, dünya genelinde kadınların durumunu araştıran 550 uzmanla yapılan çalışmanın sonucu ilginç veriler ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ilk sırada Hindistan'ın bulunduğu "kadınlar için en tehlikeli ülkeler" listesinde ABD 10. sırada yer aldı.

Listede Hindistan'ı, Afganistan, Suriye, Somali, Suudi Arabistan, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen ve Nijerya takip etti.

Nijerya'nın ardından 10. sırada yer alan ABD ise listenin ilk 10'una giren tek Batılı ülke olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada ABD, taciz dahil cinsel istismar, cinsel şiddet ve cinsel suçlarla ilgili yargı süreçlerindeki adalet sorunları gibi ana başlıklar altında kadınlar için "tehlikeli" kategorisinde değerlendirildi.

Farklı kategorilerde ayrı listelerin de oluşturulduğu araştırmada ABD, "cinsel istismarla ilgili suçlar" kategorisinde Suriye ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı.