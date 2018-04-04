ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Reuters'ın aktardığına göre, Trump terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den tamamen temizlenmesi konusunu 'garantiye almak' istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme ifadelerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bir süre daha Suriye'de kalacağız" dedi.

Reuters'a bilgi veren üst düzey ABD'li yetkili, Trump'ın bölgedeki diğer ülkelerin Suriye'de istikrarın sağlanması için çabalarını artırmasını talep ettiğini aktardı.