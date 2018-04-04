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ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın ABD askerlerini Suriye'de bir süre daha kalması konusunda fikir birliğine vardığı ancak uzun vadeli mevcudiyetten yana olmadığını açıkladığı aktarıldı.

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Reuters'ın aktardığına göre, Trump terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den tamamen temizlenmesi konusunu 'garantiye almak' istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme ifadelerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bir süre daha Suriye'de kalacağız" dedi.

Reuters'a bilgi veren üst düzey ABD'li yetkili, Trump'ın bölgedeki diğer ülkelerin Suriye'de istikrarın sağlanması için çabalarını artırmasını talep ettiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Beyaz Saray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
alo alo dolar 4 olmuş yine hadi akplileri kırmayalım 3,99 olsun
Kim ne derse desin ESAD kazanacak arkasında iran ve putin var!!!
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