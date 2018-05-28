ABD Kasırga Mevsimine Alberto Fırtınası’yla Giriyor

Amerika’nın doğu kıyıları kasırga mevsiminin ilk tropikal fırtınası Alberto'ya hazırlanıyor.
Alberto’nun, önce Küba ardından da Meksika Körfezi'nde bulunan Alabama, Florida ve Georgia eyaletlerinde etkili olması bekleniyor.
Küba'da etkisinin daha yoğun olarak hissedileceği Alberto, Küba’da 20 santimetrenin üzerinde yağış bırakacak. Uzmanlar ani sel baskınları ve toprak kayması uyarısında bulundu.
ABD'nin etkilenecek eyaletlerinde de kasırganın 10 ila 20 santimetre yağış bırakması bekleniyor.
Alberto fırtınasının getireceği rüzgarların yer yer saatte 100 km hıza ulaşacağı söyleniyor.
Tropikal fırtınalar güçlenirse kasırgalara dönüşüyor. Ancak Alberto'nun kasırga seviyesine ulaşması beklenmiyor.
Atlas Okyanusu'nda kasırga mevsimi 1 Haziran'da başlıyor ve Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor.
Uzmanlar bu yıl 10 ila 16 fırtınaya isim vereceklerini, bunlardan 4'ünün büyük toplam 9'unun kasırga olacağını öngörüyor.
2017 yılında üç büyük kasırga Harvey, Irma ve Maria, Porto Riko, Texas ve Florida'da büyük yıkım ve hasar meydana getirmişti.
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