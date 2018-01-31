HABER

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 03:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin ilgili ülkeleri ve ABD’yi ekonomik ve askeri olarak etkilediğini belirtti.

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah’nın katıldığı ABD ve Katar arasındaki üst düzey toplantı sonrasında konuştu.

"ABD'Yİ EKONOMİK OLARAK ETKİLEDİ"

Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.

Taraflara gerginliği sona erdirme çağrısında bulunan Tillerson, "Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir." dedi.

Mattis, "Birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi terörle mücadele başta olmak üzere bizim de farklı birçok noktada gücümüzü arttırmamızı sağlar. Özellikle de DEAŞ'ı yenmek önemli ve İran bölgede habis çalışmalarını devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise yaptığı konuşmada, Tillerson ve Mattis'e kendilerine karşı blokaj uygulayan ülkelere karşı bir pozisyon aldıkları için teşekkür etti.

El Sani, "Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir. (Tillerson ve Mattis) Bu süreçte aldıkları rolden dolayı kendilerine teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah da ileriki yıllarda ABD ve Katar arasındaki askeri iş birliğinin daha da artacağını kaydetti.

Katar'ın son olarak ABD'den aldığı F-15 jetlerin uzun vade kurmayı düşündükleri iş birliği için sadece bir adım olduğuna değinen Al-Attiyah, "Bu gelişmeler hem kendi sınırlarımızı korumak hem de müttefiklerimizin yardıma ihtiyacı olduğunda kendilerine yardım elimizi uzatmamız için önemli bir basamaktır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı ve Katar Savunma Bakanı, ABD-Katar Stratejik Diyaloğu başlıklı zirve için ABD Başkenti Washington'da bulunuyor. Zirve, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşiyor.

(AA)

Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi
Katar ile BAE arasında yeni kriz! Gerilim çok yüksek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Katar körfez krizi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.