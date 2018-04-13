ABD: ‘Kimyasal Saldırıyı Suriye Hükümeti Düzenledi’

Beyaz Saray da Duma’daki saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğundan çok emin olduklarını bildirdi.

“Saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğunu söyleyebiliriz” diyen Nauert, Amerika’nın elinde bu yönde kanıt olup olmadığı sorusuna da “Evet” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın Duma kentinde geçen haftasonunda düzenlenen kimyasal saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğu yönünde ellerinde “çok yüksek derecede güvenilir” kanıt bulunduğunu söyledi.

Sanders, Rusya’nın saldırının “İngiltere’nin bir tezgahı” olduğu şeklindeki iddiasının sorulması üzerine, “Bizim istihbaratımız bunun tersini gösteriyor” dedi.

“Suriye’nin (bu saldırıdan) sorumluğu olduğundan çok yüksek derecede eminiz” diyen Sanders, Rusya’nın da Suriye’yi durdurmamasının “sorunun parçası” olduğunu söyledi.

Sanders, Suriye konusunda hem müttefik ve ortaklarla hem de Beyaz Saray içerisindeki istişarelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.