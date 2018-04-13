ABD: ‘Kimyasal Saldırıyı Suriye Hükümeti Düzenledi’

ABD yönetimi, Suriye’deki kimyasal saldırıyı Esat rejiminin düzenlediği yönünde ellerinde kanıt olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın Duma kentinde geçen haftasonunda düzenlenen kimyasal saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğu yönünde ellerinde “çok yüksek derecede güvenilir” kanıt bulunduğunu söyledi.
Bununla birlikte Nauert, saldırıda kullanılan kimyasalları tespit etme çalışmalarının hala sürdüğünü kaydetti.
“Saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğunu söyleyebiliriz” diyen Nauert, Amerika’nın elinde bu yönde kanıt olup olmadığı sorusuna da “Evet” yanıtını verdi.
Nauert, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyetinin kanıt toplamak üzere Cumartesi günü Suriye’de olacağını sözlerine ekledi.
Beyaz Saray da Duma’daki saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu olduğundan çok emin olduklarını bildirdi.
Sözcü Sarah Huckabee Sanders günlük basın brifinginde, Amerikan istihbaratının, Rusya’nın saldırının “tezgah” olduğu şeklindeki iddiasının doğru olmadığını gösterdiğini belirtti.
Sanders, Rusya’nın saldırının “İngiltere’nin bir tezgahı” olduğu şeklindeki iddiasının sorulması üzerine, “Bizim istihbaratımız bunun tersini gösteriyor” dedi.
“Suriye’nin (bu saldırıdan) sorumluğu olduğundan çok yüksek derecede eminiz” diyen Sanders, Rusya’nın da Suriye’yi durdurmamasının “sorunun parçası” olduğunu söyledi.
Sanders, Suriye konusunda hem müttefik ve ortaklarla hem de Beyaz Saray içerisindeki istişarelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
Selahattin Demirtaş için karar verildi
Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?
Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı
Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Hurda diye aldı, içinden onlarca altın çıktı!
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum