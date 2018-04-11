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ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi. Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülüyor.

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Sputnik'te yer alan habere göre E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kıyamet Günü uçak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Irakda libyada suriyede amerikanın kucağında müslüman kanı akıtan BOP taşeronu boynunda yahudi madalyası taşıyan Şam'da cuma PYD'ye koridor derken suriye karıştıran milyonlarca suriyeli ülkeye dolduran BOP görevini yapan zat yatacak yerin yok!.
umarım savaş çıkmaz
Uçağın adına bak. Her türlü piskoloji baskı yapmakta uzman olan amerika. bu sefer suriye bataklığına gömülcek. ingiltere fransa almanyada bonus olucak. Türkiye derhal Rusyanın yanında olmalıdır. Zamanında saddamada girdiler aynı bahane ile ve kimyasal adına hiç birşey çıkmamıştı saddamda. Şimdi suriyeye aynısını yapmak istiyor.
Rusya Çin Kuzey Kore bu 3 lü dünyaya bedel. Oturun konuşalım. :)
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