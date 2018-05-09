ABD Kongre Ara Seçimlerine Hazırlanıyor

Amerikalı seçmenler, Kongre ara seçimlerinde oy kullanmak üzere Kasım ayında sandık başına gidecek. Şu anda hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçi Parti, Kongre'deki bu üstünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre ara seçimlerin Başkan Trump üzerinde de çok ciddi etkileri olabilir.

Başkan Trump, Michigan eyaletinde katıldığı kampanya toplantısında muhalefetteki Demokrat Partililer'i hedef aldı: ”Kasım'da bir Demokrat'a vereceğiniz her oy, sınırların açılması, suçun artması anlamına gelecek. Bu kadar basit.”

Trump, Demokrat Parti'nin büyük kazanımlar elde etmesi beklenen Kongre ara seçimleri öncesinde seçmen tabanını hareketlendirmeye çalışıyor.

Başkan Donald Trump, ”Deliler gibi mücadele edip hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu kazanmalıyız. Senato yarışından çok iyi sonuçlarla çıkacağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde Temsilciler Meclisi yarışında da başarılı olacağız, çünkü ekonomi çok iyi gidiyor,” diyor.

Demokrat Partililer’se milyarder Tom Steyer'ın yardımıyla örgütleniyor.