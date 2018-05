ABD Kongre Ara Seçimlerine Hazırlanıyor

Başkan Trump, Michigan eyaletinde katıldığı kampanya toplantısında muhalefetteki Demokrat Partililer'i hedef aldı: ”Kasım'da bir Demokrat'a vereceğiniz her oy, sınırların açılması, suçun artması anlamına gelecek. Bu kadar basit.”

Steyer, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin, Trump'ın görevden alınma sürecini başlatmasını umuyor: ”Bu partizan mücadele, Amerika'nın özünü hedef alan acımasız bir savaşa dönüştü. Bizler bu savaşı kazanmak zorundayız.”

Uzman John Fortier'a göre Trump'ın kamuoyu destek oranının düşük seyretmesi, Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım'da işini çok zorlaştıracak: ”Trump'ın kamuoyu destek oranı düşük. Şimdiye kadar kaydedilen en düşük oran değil belki ama yüzde 41 ila 42 civarında. Cumhuriyetçi taban hala destek veriyor ancak birçok Demokrat Partili, Trump'a karşı tavır koyuyor. Bazı eyaletlerde yapılan özel seçimler de Cumhuriyetçiler aleyhine sonuçlandı.”

Öte yandan çok sayıda Cumhuriyetçi Kongre üyesinin bu yıl emekli olacaklarını ve seçime girmeyeceklerini açıklaması, Demokratlar'ın daha çok kazanım elde etmesi için kapıyı araladı.

Third Way adlı Demokrat Partili merkezci gruptan Jim Kessler, ”Çok ciddi karamsarlık sinyalleri var. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan bile seçime girmiyor. Demokratlar, Trump başkan olduğundan beri her seçim yarışından büyük kazanımlarla çıkıyor,” diyor.