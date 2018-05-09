ABD Kongre Ara Seçimlerine Hazırlanıyor

Amerikalı seçmenler, Kongre ara seçimlerinde oy kullanmak üzere Kasım ayında sandık başına gidecek. Şu anda hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçi Parti, Kongre'deki bu üstünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlara göre ara seçimlerin Başkan Trump üzerinde de çok ciddi etkileri olabilir.
Başkan Trump, Michigan eyaletinde katıldığı kampanya toplantısında muhalefetteki Demokrat Partililer'i hedef aldı: ”Kasım'da bir Demokrat'a vereceğiniz her oy, sınırların açılması, suçun artması anlamına gelecek. Bu kadar basit.”
Trump, Demokrat Parti'nin büyük kazanımlar elde etmesi beklenen Kongre ara seçimleri öncesinde seçmen tabanını hareketlendirmeye çalışıyor.
Başkan Donald Trump, ”Deliler gibi mücadele edip hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu kazanmalıyız. Senato yarışından çok iyi sonuçlarla çıkacağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde Temsilciler Meclisi yarışında da başarılı olacağız, çünkü ekonomi çok iyi gidiyor,” diyor.
Demokrat Partililer’se milyarder Tom Steyer'ın yardımıyla örgütleniyor.
Steyer, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin, Trump'ın görevden alınma sürecini başlatmasını umuyor: ”Bu partizan mücadele, Amerika'nın özünü hedef alan acımasız bir savaşa dönüştü. Bizler bu savaşı kazanmak zorundayız.”
Uzman John Fortier'a göre Trump'ın kamuoyu destek oranının düşük seyretmesi, Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım'da işini çok zorlaştıracak: ”Trump'ın kamuoyu destek oranı düşük. Şimdiye kadar kaydedilen en düşük oran değil belki ama yüzde 41 ila 42 civarında. Cumhuriyetçi taban hala destek veriyor ancak birçok Demokrat Partili, Trump'a karşı tavır koyuyor. Bazı eyaletlerde yapılan özel seçimler de Cumhuriyetçiler aleyhine sonuçlandı.”
Öte yandan çok sayıda Cumhuriyetçi Kongre üyesinin bu yıl emekli olacaklarını ve seçime girmeyeceklerini açıklaması, Demokratlar'ın daha çok kazanım elde etmesi için kapıyı araladı.
Third Way adlı Demokrat Partili merkezci gruptan Jim Kessler, ”Çok ciddi karamsarlık sinyalleri var. Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan bile seçime girmiyor. Demokratlar, Trump başkan olduğundan beri her seçim yarışından büyük kazanımlarla çıkıyor,” diyor.
Brookings Enstitüsü'nden Bill Galston'a göre Trump için Kongre'nin bir kanadını bile kaybetmenin çok ciddi siyasi sonuçları olabilir: ”Temsilciler Meclisi'ni kaybetmek, Trump Yönetimi'nin yasama önceliklerinin sekteye uğraması anlamına gelir. Senato'yu kaybetmekse atamaların durması demek olur.”
Başkan Trump, ”Amerika'yı tekrar yücelteceğiz, herkese teşekkürler,” şeklinde konuşuyor.
Temsilciler Meclisi ve Senato'da sandalye kaybetmenin Kongre'de çoğunluğu yitirmek anlamına geleceğini çok iyi bilen Trump'ın bu yıl seçim kampanyalarında uzun süre mesai harcaması bekleniyor.
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