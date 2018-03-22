ABD Kongresi Bütçeyi Bugün Onaylarsa Hükümet Kapanmayacak

Cumhuriyetçi ve Demokratlar’ın 1 trilyon 300 milyar dolarlık 2018 bütçesi üzerinde anlaşması sağlaması sonrasında, ABD Kongresi’nde oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

Federal hükümetin bu yıl üçüncü defa kepenk indirmemesi için Kongre üyelerinin bütçeyi gece yarısına kadar onaylaması gerekiyor.

Önce Temsilciler Meclisi’nde oylanacak olan tasarı hemen sonrasında Senato’ya sunulacak. Partiler-üstü çabaların sonuç vermesi ve tasarının geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hükümetin Eylül sonuna kadar çalışmasını sağlayacak olan bütçe tasarısı, Başkan Donald Trump’ın da desteğine sahip.

Tasarı, Trump'a askeri harcamalar için de artış sağlıyor. 700 milyon dolar ayrılan harcamalar içinde askeri personelin maaşlarına yüzde 2,4 zam da mevcut.

Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesi için talep ettiği ve maliyetini Meksika’dan alacaklarını yinelediği 25 milyar Dolar’ın ise sadece 1 milyar 600 milyon Dolar’ı bütçede yer alıyor.

Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Güney sınırında duvarın yapımına başlamak için 1,6 milyar dolarımız var, gerisi de gelecek. Daha da önemlisi orduyu yeniden yapılandırmak için bu yıl 700 milyar dolar, gelecek yıl 716 milyar Doları’mız olacak. Askeri maaşların yükseltilmesi ve yeni ekipman sağlamak için Demokratlar’ın taleplerine para harcamak zorunda kaldık” diye yazdı.