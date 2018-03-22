ABD Kongresi Bütçeyi Bugün Onaylarsa Hükümet Kapanmayacak

Cumhuriyetçi ve Demokratlar’ın 1 trilyon 300 milyar dolarlık 2018 bütçesi üzerinde anlaşması sağlaması sonrasında, ABD Kongresi’nde oylamanın bugün yapılması bekleniyor.
Federal hükümetin bu yıl üçüncü defa kepenk indirmemesi için Kongre üyelerinin bütçeyi gece yarısına kadar onaylaması gerekiyor.
Önce Temsilciler Meclisi’nde oylanacak olan tasarı hemen sonrasında Senato’ya sunulacak. Partiler-üstü çabaların sonuç vermesi ve tasarının geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Hükümetin Eylül sonuna kadar çalışmasını sağlayacak olan bütçe tasarısı, Başkan Donald Trump’ın da desteğine sahip.
Tasarı, Trump'a askeri harcamalar için de artış sağlıyor. 700 milyon dolar ayrılan harcamalar içinde askeri personelin maaşlarına yüzde 2,4 zam da mevcut.
Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesi için talep ettiği ve maliyetini Meksika’dan alacaklarını yinelediği 25 milyar Dolar’ın ise sadece 1 milyar 600 milyon Dolar’ı bütçede yer alıyor.
Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Güney sınırında duvarın yapımına başlamak için 1,6 milyar dolarımız var, gerisi de gelecek. Daha da önemlisi orduyu yeniden yapılandırmak için bu yıl 700 milyar dolar, gelecek yıl 716 milyar Doları’mız olacak. Askeri maaşların yükseltilmesi ve yeni ekipman sağlamak için Demokratlar’ın taleplerine para harcamak zorunda kaldık” diye yazdı.
Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, bütçede birçok taviz olduğunu ve partisinin bundan hoşnut olduğunu söyledi.
Orta sınıf için birçok önceliğimiz bütçede yer aldı. Bu tasarı işçileri ve aileleri ilk sıraya koyuyor” dedi.
İki parti de ülkedeki uyuşturucu krizi salgınıyla mücadeleye 4 milyar 600 milyon dolar ayrılması ve Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde tıbbi araştırmalara ayrılan bütçenin 3 milyar dolar arttırılmasını onayladı.
Bütçe bireysel silah alımlarında federal sabıka kaydının araştırılmasının güçlendirilmesi hükmünü de içeriyor.
Olası şiddet olaylarının belirtilerini anlamaları için okul yetkilileriyle kolluk kuvvetlerinin eğitimi; okul girişlerine metal detektörlerin yerleştirilmesi gibi, eğitim güvenliğinin geliştirilmesi için de bütçede fon ayrıldı.
DACA olarak bilinen, çocukken aileleriyle birlikte yasadışı yollarla Amerika’ya getirilen genç göçmenleri sınırdışı edilmekten koruyan program ile ilgili Demokratlar’ın talepleri ise bütçede yer almadı.
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