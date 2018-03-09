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ABD Kongresi'nde Türkiye için gizli oturum!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2018 08:33 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında Suriye ihtilafını çözmek için kurulan komite öncesinde Kongre’de Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildiği öne sürüldü. Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.

ABD Kongresi'nde Türkiye için gizli oturum!

Türkiye ile ABD arasında Suriye ihtilafını çözmek için kurulan komite öncesinde Kongre’de Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.

Akşam'dan Yavuz Atalay'ın haberine göre; kongre kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı. Bazı üyeler, Rusya’dan S-400 alması karşılığında “Türkiye’yi F-35 projesinin dışına itelim” ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye’nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, “Türkiye’den artık parça almayalım” dedi. Ancak Türkiye F-35’in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.

'YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM'

Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye abd türkiye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şu incirlik üssünü acilen bunlara kapatmamız lazım Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
HERKES MÜSTERİH OLSUN..TÜRKİYE ÜZERİNDE PLAN ,PROJE YAPILACAK ÜLKE KONUMUNDAN ÇIKALI ÇOK OLDU..BUNU AFRİN OPERASYONUYLA ÇOK İYİ GÖRDÜLER..ORTADOĞUDAKİ PLANLAR BOZULDU..HERHANGİ BİR ÜLKEYE HİÇBİR KONUDA GÖBEK BAĞIMIZ,BAĞIMLILIĞIMIZ YOK..BİZE YAPILAN HER BASKI, HER KISITLAMA ANCAK VE ANCAK BİZİ GÜÇLENDİRİR...ÖRNEK BİZE İHA SATMAYANLAR,,,,,İHA SAHİBİ OLMAMIZI SAĞLADILAR...ALLAHIN İZNİYLE ÜLKEMİZİ İYİ GÜNLER BEKLİYOR...
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