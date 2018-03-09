ABD Kongresi'nde Türkiye için gizli oturum!

Türkiye ile ABD arasında Suriye ihtilafını çözmek için kurulan komite öncesinde Kongre’de Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.
Akşam'dan Yavuz Atalay'ın haberine göre; kongre kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye’yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı. Bazı üyeler, Rusya’dan S-400 alması karşılığında “Türkiye’yi F-35 projesinin dışına itelim” ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye’nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, “Türkiye’den artık parça almayalım” dedi. Ancak Türkiye F-35’in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.
'YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM'
Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.
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