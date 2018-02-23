ABD Kongresi Silahlanma Yasası İçin Baskı Altında

Virginia Üniversitesi Siyaset Merkezi’nden Larry Sabato’ya göre değişim bir şekilde başladı; ancak ilk aşamada sadece ateşli silah alımlarında geçmiş taraması yapılmasının yayılması gibi sınırlı reformların yasalaşması mümkün.

Öğrenciler ise ülkenin dört bir yanında örgütlenerek, silah yasalarında değişiklik taleplerini siyasetçilere ve nüfuz sahibi kişilere duyuruyor. Kamuoyu yoklamaları yeni bir silah yasasına desteğin arttığını gösteriyor.

14’ü öğrenci 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliam sonrası Başkan Donald Trump da çelişkili mesajlar verdi. Saldırının ertesi günü kurbanların aileleri ve sınıf arkadaşlarına, bu saldırıları önleyinceye kadar durmayacakları sözü verirken, Ulusal Silah Birliği NRA’i Twitter’dan övdü.

Kongre üyeleri haftaya işbaşı yaptıklarında zorlu bir mesele onları bekliyor olacak. Florida’da bir liseye düzenlenen saldırı sonrası, silahlı şiddete karşı oluşan kamuoyu baskısı, Kongre’de de kendini hissettirecek. ABD’nin yasama organı silahlanma kontroluna karşı yıllardır harekete geçmedi.

Sabato, “Bu öğrencilerin bir numaralı hedefi, saldırı silahlarının yasaklanması. Ama bunu yapamazsınız. Başkan Trump’ın, Kongre’deki Cumhuriyetçilerin, Ulusal Silah Birliği ile ters düşmesini bekleyemezsiniz. Böyle bir şey olamaz” diyor.

Yakın tarih de Sabato’nun bu görüşlerini doğrular nitelikte. Kongre ateşli silahlara yönelik dikkat çekici son sınırlamayı 1994’te yaptı. Federal hükümet 24 yıl önce, yarı otomatik silahları yasadışı ilan etti ve hüküm giymiş suçlular gibi bazı kişilerin silah sahibi olmasını yasakladı.

Saldırı silahları yasağı 2004’te kalktı. ABD tarihinin en kanlı 10 saldırısının yedisi de 2004’ten sonra düzenlendi. 2007’de 32 kişinin öldürüldüğü Virginia Teknik Üniversitesi saldırısı, 2012’de 26 kişinin öldürüldüğü ilkokul saldırısı, 2016’da 50 kişinin öldürüldüğü Orlando gece kulübü saldırısı ve 2017’de 59 kişinin yaşamını yitirdiği Las Vegas saldırısı, bunlardan bazıları.

Tüm bu saldırıların ardından silah kontrolü savunucuları ve kurbanların aileleri, Washington’dan bir eylem planı çağrısı yaptı. Kongre sessiz anmalar, saygı duruşları yaptı ama silahlanmaya sınırlama getirmedi.