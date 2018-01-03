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ABD Kongresi Yeni Yıla Yoğun Gündemle Başlıyor

03.01.2018 00:57 | Son Güncelleme 21 dakika önce

Amerikan Kongresi üyeleri iki haftalık tatilin ardından bu hafta yoğun bir gündemle tekrar işbaşı yapıyor. Kongre’nin önündeki gündem maddelerinden bazıları oldukça kritik ve bunlarla ilgili bu yılın başlarında bir adım atılması gerekiyor.

Amerikan Kongresi üyeleri iki haftalık tatilin ardından bu hafta yoğun bir gündemle tekrar işbaşı yapıyor. Kongre'nin önündeki gündem maddelerinden bazıları oldukça kritik ve bunlarla ilgili bu yılın başlarında bir adım atılması gerekiyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre, 2017'yi Başkan Donald Trump'ın öncülük ettiği vergi reformu yasası geçirerek tamamladı.

Şimdi bir seçim yılı olan 2018 başında Kongre üyelerinin önünde 19 Ocak'ta tamamlamaları gereken bir görev daha var: Federal hükümete ödenek akışının süresini uzatmak ve hükümetin kısmen kapanmasını önlemek.

Vergi reformu konusunda geçen yıl yaşanan tartışmalar, diğer bazı öncelikli konuların bir kenara atılmasına yol açtı. Bu konular arasında her iki partinin de desteğini alan, felaketlerin vurduğu bölgelere ödenek sağlanması gibi birçok tasarı bulunuyor.

Bunun yanında Kongre'nin, Amerika'ya çocuk yaşta getirilen yüzbinlerce belgesiz göçmenin akıbeti hakkında bir adım atmak için 3 ay süresi bulunuyor. Başkan Trump bu göçmenleri sınırdışı edilmekten koruyan programı sonlandırmış, ancak programda ‘yasal' düzeltmeler yapması için Kongre'ye Mart ayına kadar süre vermişti.

Küresel gündemin sıcak meseleleri de Washington'un dikkatini gerektiriyor.

Washington'da her yeni yılın başlangıcında olduğu gibi bu yıl da, iki partinin birlikte çalışması ve nezaket çağrılarıyla başlıyor.

Daha ölçülü bir ton ortaya koymak bu yıl biraz zor olabilir çünkü Kasım'da ara seçimler yapılacak. Seçimlerde Senato'nun üçte biri ve Temsilciler Meclisi'nin de tamamı için yarışılacak.

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