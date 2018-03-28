ABD Kongresi Zuckerberg'den yanıt bekliyor

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri skandalıyla ilgili ABD Kongresi'ne ifade vermeyi planlıyor. CNN televizyonu Zuckerberg'in Kongre'nin karşısına çıkmaya ikna olma aşamasına geldiğini bildirdi. Şirketin bir yetkilisi Facebook'un Kongre'den davet aldığını ve bu konuda Kongre üyeleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti, ancak Zuckerberg'in ifade vereceğini teyit etmedi. Zuckerberg geçen hafta yaptığı açıklamada, "veri skandalını aydınlatacak doğru kişinin kendisi olduğuna inanılıyorsa ifade vermekten memnuniyet duyacağını" söylemişti.

Kongre'deki Enerji ve Ticaret Komitesi Sözcüsü Elana Hernandez, Zuckerberg'in ifade vermesi için Facebook'la uygun bir tarih konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Hernandez, Zuckerberg'in Kongre'nin karşısına çıkacağının henüz kesinlik kazanmadığını aktardı.

İngiltere Avam Kamarası da Zuckerberg'in ifade vermesi için davet göndermiş, ancak Facebook şirketi Londra'ya bir başka yetkiliyi gönderme teklifinde bulunmuştu.