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ABD Kongresi’nde 8 Saat 7 Dakikalık Konuşmayla Tarihi Rekor

08.02.2018 21:38 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi’nin azınlıktaki Demokrat Parti grubu lideri Nancy Pelosi, Kongre’de yaptığı 8 saat 7 dakikalık maraton konuşmayla rekor kırdı. 78 yaşındaki Pelosi, yeni bir göç tasarısının Meclis’e getirilmesi için Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalıştı

ABD Kongresi’nde 8 Saat 7 Dakikalık Konuşmayla Tarihi Rekor

ABD Temsilciler Meclisi’nin azınlıktaki Demokrat Parti grubu lideri Nancy Pelosi, Kongre’de yaptığı 8 saat 7 dakikalık maraton konuşmayla rekor kırdı. 78 yaşındaki Pelosi, yeni bir göç tasarısının Meclis’e getirilmesi için Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalıştı.

California temsilcisi Pelosi, çarşamba sabahı 10’da başladığı konuşmasında Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’ın partilerüstü bir göç planını tartışmaya açmadığı sürece, Demokratlar’ın herhangi bir bütçe tasarısına karşı çıkması gerektiğini savundu.

Çocuk yaşta kaçak yollardan ABD’ye getirilen ve ‘Dreamers’ adı verilen göçmen gençlerin korunması için kürsüye çıkan Pelosi, Amerikalıların yüzde 84’ünün bu göçmenlere vatandaşlık yolunu desteklediğini söyledi. Nancy Pelosi, “Bu gençleri korumanın siyasi ya da partizan tarafı yok. Eğer bir göç tasarısı Meclis’e getirilse, güçlü bir destekle kabul edilir” dedi.

Demokrat azınlık lideri, “Cumhuriyetçi meslektaşlarımdan, göçmen gençleri arafta bırakan bu konuda konuşma cesaretini göstermelerini bekliyorum. Cumhuriyetçilerin korkaklığı sona ermeli” diye konuştu.

Sadece su içti

Nancy Pelosi, 6.11’de kürsüden indi. Yardımcısı, Demokrat liderin 10 santim topuklu ayakkabılar üzerinde sadece su içerek tam 8 saat 7 dakika konuştuğunu açıkladı.

Temsilciler Meclisi’nin tarihi tutanaklarını arşivleyen daireden yapılan açıklamada, Pelosi’nin meclis tarihindeki en uzun kesintisiz konuşmayı yaptığı bildirildi. Bundan önceki rekor 1909 yılına aitti.

1909 yılında Temsilciler Meclisi üyesi Champ Clark, 5 saat 15 dakika konuşmuş ve konuşması sık sık kesilmişti.

ABD’de “filibuster” adı verilen bu maraton konuşmalarının amacı, teknik olarak yasal prosedürleri çiğnemeden yasama organının işleyişini engellemeyi amaçlıyor. Pelosi’nin konuşması, bir tasarının geçmesini engellemediği için, bu anlamda klasik bir “filibuster” olarak tanımlanmıyor.

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