ABD Kongresi’nde 8 Saat 7 Dakikalık Konuşmayla Tarihi Rekor

ABD Temsilciler Meclisi’nin azınlıktaki Demokrat Parti grubu lideri Nancy Pelosi, Kongre’de yaptığı 8 saat 7 dakikalık maraton konuşmayla rekor kırdı. 78 yaşındaki Pelosi, yeni bir göç tasarısının Meclis’e getirilmesi için Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalıştı.

California temsilcisi Pelosi, çarşamba sabahı 10’da başladığı konuşmasında Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’ın partilerüstü bir göç planını tartışmaya açmadığı sürece, Demokratlar’ın herhangi bir bütçe tasarısına karşı çıkması gerektiğini savundu.

Çocuk yaşta kaçak yollardan ABD’ye getirilen ve ‘Dreamers’ adı verilen göçmen gençlerin korunması için kürsüye çıkan Pelosi, Amerikalıların yüzde 84’ünün bu göçmenlere vatandaşlık yolunu desteklediğini söyledi. Nancy Pelosi, “Bu gençleri korumanın siyasi ya da partizan tarafı yok. Eğer bir göç tasarısı Meclis’e getirilse, güçlü bir destekle kabul edilir” dedi.

Demokrat azınlık lideri, “Cumhuriyetçi meslektaşlarımdan, göçmen gençleri arafta bırakan bu konuda konuşma cesaretini göstermelerini bekliyorum. Cumhuriyetçilerin korkaklığı sona ermeli” diye konuştu.