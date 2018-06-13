ABD Kongresi’nde Türkiye’yi Hedef Alan Tasarı Sunuldu

ABD Kongresi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da anılan Helsinki Komisyonu’nun başkanı Roger Wicker, aralarında Türkiye’nin de olduğu bir grup Avrupa ve Orta Asya ülkesini dini özgürlükleri ihlal etmekle suçlayan ve Başkan Donald Trump’ı bu ülkelere karşı harekete geçmeye çağıran bir tasarı sundu.

Tasarı, Türkiye, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya’nın yanı sıra Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri de hedef alıyor.

Cumhuriyetçi senatör Wicker yaptığı yazılı açıklamada, “Kurucularımız dini özgürlükleri ülkemizin temel taşı olarak belirlemişti ve Başkan Trump da bu mirası taşıyor. Bu tasarı, hükümetlerin dini özgürlükleri korumak yerine sıkça hedef aldığı bir bölgeye yönelik eylem planı niteliğini taşıyor” ifadesini kullandı.

Helsinki Komisyonu üyesi Demokrat senatör Jeanne Shaheen de 539 sayılı tasarının sunulmasında Wicker’la birlikte öncü rol oynadı. Tasarıya komisyona üye diğer senatörlerden Thom Tillis, John Boozman, Cory Gardmen ve James Lankford da destek verdi.