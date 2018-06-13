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ABD Kongresi’nde Türkiye’yi Hedef Alan Tasarı Sunuldu

13.06.2018 00:43 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da anılan Helsinki Komisyonu’nun başkanı Roger Wicker, aralarında Türkiye’nin de olduğu bir grup Avrupa ve Orta Asya ülkesini dini özgürlükleri ihlal etmekle suçlayan ve Başkan Donald Trump’ı bu ülkelere karşı harekete geçmeye çağıran bir tasarı sundu

ABD Kongresi’nde Türkiye’yi Hedef Alan Tasarı Sunuldu

ABD Kongresi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da anılan Helsinki Komisyonu’nun başkanı Roger Wicker, aralarında Türkiye’nin de olduğu bir grup Avrupa ve Orta Asya ülkesini dini özgürlükleri ihlal etmekle suçlayan ve Başkan Donald Trump’ı bu ülkelere karşı harekete geçmeye çağıran bir tasarı sundu.

Tasarı, Türkiye, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya’nın yanı sıra Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri de hedef alıyor.

Cumhuriyetçi senatör Wicker yaptığı yazılı açıklamada, “Kurucularımız dini özgürlükleri ülkemizin temel taşı olarak belirlemişti ve Başkan Trump da bu mirası taşıyor. Bu tasarı, hükümetlerin dini özgürlükleri korumak yerine sıkça hedef aldığı bir bölgeye yönelik eylem planı niteliğini taşıyor” ifadesini kullandı.

Helsinki Komisyonu üyesi Demokrat senatör Jeanne Shaheen de 539 sayılı tasarının sunulmasında Wicker’la birlikte öncü rol oynadı. Tasarıya komisyona üye diğer senatörlerden Thom Tillis, John Boozman, Cory Gardmen ve James Lankford da destek verdi.

Tasarıdaki liste, dini özgürlükler dahil temel insan hakları ve özgürlüklere saygı gösterilmesiyle ilgili AGİT yükümlülüklerini yerine getirmediği düşünülen ülkeleri kapsıyor.

Tasarıda Türkiye’nin adının geçtiği kısımlarda Başkan Trump’a şu adımları atması çağrısı yapılıyor:

“-Türkiye, Azerbaycan ve Rusya’nın dini özgürlükleri ağır ihlalden dolayı ‘Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi’ne alınması,

-Ekim 2016’dan bu yana Türkiye’de hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın bu durumundan sorumlu olan Türk yetkililere ABD’ye giriş yasağı getirilmesi ve mali yaptırımlar uygulanması.”

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