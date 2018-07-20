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ABD Kongresi’nde Türkiye’yi Hedef Alan Tasarı Sunuldu

20.07.2018 17:34 | Son Güncelleme

ABD Senatosu’nda aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin bulunduğu bir grup, “Türk hükümeti haksız biçimde hapiste tuttuğu ABD vatandaşlarını serbest bırakıncaya kadar” Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlamaya yönelik bir tasarı sundu

ABD Kongresi’nde Türkiye’yi Hedef Alan Tasarı Sunuldu

ABD Senatosu’nda aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin bulunduğu bir grup, “Türk hükümeti haksız biçimde hapiste tuttuğu ABD vatandaşlarını serbest bırakıncaya kadar” Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlamaya yönelik bir tasarı sundu.

Tasarı, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda, komisyonun başkanı Cumhuriyetçi senatör Bob Corker ve kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez’in yanı sıra komisyon üyesi diğer senatörler Cumhuriyetçi Thom Tillis ve James Lankford’la Demokrat Jeanne Shaheen ve Bill Nelson tarafından sunuldu.

Altı senatör yaptıkları açıklamada, hapiste tutulmaya devam eden rahip Andrew Brunson’la beraber diğer ABD vatandaşları, Amerikan konsolosluklarının yerel çalışanları ve onbinlerce Türk vatandaşının da hala Türk hükümetinin “kabul edilemez tacizleri ve insan hakları ihlalleriyle” karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Komisyon Başkanı Corker yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki Amerikan vatandaşlarının tutukluluğu ve tacize uğramaları devam edemez. Türkiye Kongre’nin iyi niyetli çabalarını reddetmeyi sürdürürken, Türkiye’deki vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın haklarına saygı gösterilinceye kadar yeni adımlar atmalıyız” dedi.

Senatör Menendez de, Türk-Amerikan ilişkilerinin, Ortadoğu’da istikrardan NATO’nun dayanıklılığına ve her iki ülkenin ekonomik refahına kadar uzanan ortak hedefleri temel alması ve güçlü olması gerektiğini ancak Türk hükümetinin tutuklamaları sürdürdüğü sürece bu ilişkileri ileriye taşımanın ve ortak hedefler üzerinde çalışmanın zor olduğunu belirtti.

Menendez, “ABD

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