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ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın olacak

08.08.2018 23:35 | Son Güncelleme

Demokratların adayı Rashida Tlaib, ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın üye olmaya hazırlanıyor.

ABD Kongresi'ndeki ilk Müslüman kadın olacak

Filistin kökenli Tlaib, "İnsanlar adımı telaffuz edemese de onlar için yaptıklarımı hatırlıyorlar" diyor.Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların Michigan eyaletinde düzenlediği ön seçimleri kazanarak partinin Kongre ara seçimlerinde adayı olmayı başaran Rashida Tlaib, ABD siyasi tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Oyların yüzde 33.6'sını alarak diğer beş Demokrat adayı geride bırakan Filistin asıllı Tlaib'in 6 Kasım'daki seçimleri kazanma ihtimali oldukça yüksek. Nedeni şu an için karşısında Cumhuriyetçilerden bir rakip bulunmaması. 42 yaşındaki Tlaib, seçildiği takdirde ABD Kongresi'nin ilk Müslüman kadın üyesi olacak.

Temsilciler Meclisi'ne girmeye hazırlanan Tlaib, kendisini "Filistin kökenli Amerikalı", "Müslümanlığı ile gurur duyan bir kişi" ve "yürekten bir sosyal hizmet görevlisi" olarak tanımlıyor.

Detroit News'e konuşan Tlaib, "İnsanlar benim inancımı anlamasa da ben onu kamu hizmeti yolu ile güçlü bir şekilde dışa vuruyorum. İnsanlar benim adımı telaffuz edemese de onlar için yaptıklarımı hatırlıyorlar" diyor.

Ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetinin yanı sıra kadınlara eşit ücret ödenmesini savunan kadın politikacı, kampanyası boyunca 1 milyon doların üzerinde destek toplamayı başardı.

42 yaşındaki politikacı Michigan'daki eyalet meclisinde 2009 ile 2014 yılları arasında görev yapmıştı. Tlaib, Michigan'daki meclisin de ilk Müslüman kadın üyesi olmuştu.

Trump'ın konuşmasını kestiği için gözaltına alınmıştı

Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump'ın Detroit'te 2016 yılında yaptığı konuşmayı "Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor" diyerek bölmüştü. Trump'a "ABD anayasasını okumalısın" diye tepki gösteren Tlaib, bu eylemi nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

Tlaib, daha sonra başından geçenleri CNN televizyonuna anlatırken, "Annem, ulusal televizyon yayınında gözaltına alınmama çok üzüldü. Gözaltına alındım. Ama sorun değil. Yapabileceğim en Amerikalı şeyi yaptım" ifadesini kullanmıştı.

ABD'de Kasım ayında düzenlenecek Kongre ve yerel yönetici seçimlerinde çoğunluğu Demokratlardan olmak üzere 90'dan fazla Müslüman adayın yarıştığı belirtiliyor. Bu, 2001'deki 11 Eylül saldırılarından bu yana en yüksek aday sayısı.

ABD'de yaklaşık olarak 3,45 milyon Müslüman yaşıyor. Müslümanlar ABD nüfusunun yüzde 11'ini oluşturuyor.

DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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