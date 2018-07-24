ABD Kongresi'nden F-35 kararı

Tasarı, Türkiye'ye F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını da öngörüyor.ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi, 2019 savunma harcamaları yasa tasarısının son hali üzerinde uzlaşma sağladı. Yasa tasarısında, 2019 yılında savunma harcamalarına 716 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması durumunda, 77 adet F-35 yeni nesil savaş uçağı için 7 milyar 600 milyon dolar harcanması öngörülüyor. Yasa tasarısı metninde, Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

ABD geçen haftalarda F-35 yeni nesil savaş jetlerinin teslimi konusunda Ankara'yı uyarmıştı. ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 füzelerinin NATO'nun savunma sistemine entegre edilemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Tasarının yasalaşmasının uzun süreceği belirtiliyor. Öncelikle Senato ve Temsilciler Meclisi'nde üzerinde uzlaşma sağlanan nihai yasa tasarısı metninin her iki kanatta da oylanmasının ardından Başkan Donald Trump'a sunulacak. Trump'ın imzalamasıyla da yasa yürürlüğe girecek.