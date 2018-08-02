ABD Kongresi’nden Geçen Türkiye Karşıtı Tasarı Trump’ın İmzasını Bekliyor

Beyaz Saray yönetimi Çarşamba günü iki Türk bakan hakkında yaptırım kararı açıklarken Kongre de Türkiye’ye yönelik yeni bir yaptırıma bir adım daha yaklaştı. Trump yönetiminin rahip Andrew Brunson’ın hapiste tutulmaya devam etmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulamasından sonra, Kongre de hem Brunson hem de Ankara’nın Rusya’dan S-400 alımına tepki olarak F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatını askıya alan bir tasarıyı kabul etti.

Kongre, içerisinde Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslimatını geçici süreliğine durduran bir düzenlemenin de bulunduğu 2019 mali yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası tasarısını onayladı. Kongre’nin her iki kanadından da geçen tasarı, Başkan Donald Trump’ın imzasının ardından yasalaşacak. Temsilciler Meclisi’nin geçen hafta kabul ettiği tasarı, Senato’da yapılan oylamada da 10’a karşı 87 oyla geçti.

Senato ve Temsilciler Meclisi’nin birlikte çalışıp içeriği üzerinde anlaşmaya vardığı ve 2 bin 500 civarında sayfadan oluşan kapsamlı tasarıya eklediği kısma göre, Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen F-35 uçakların Ankara’ya teslimatı, ABD Savunma Bakanı’nın Dışişleri Bakanı’yla da istişare ederek 90 gün içinde Kongre’nin ilgili komisyonlarına Türk-Amerikan ilişkilerinin durumuyla ilgili bir rapor sunana kadar askıya alınacak.