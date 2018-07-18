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ABD Kongresi'nden rahip Brunson konusunda Türkiye'ye sert tepki

18.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

ABD Kongresi'nden rahip Brunson konusunda Türkiye'ye sert tepki

ABD Kongresi'nden rahip Brunson konusunda Türkiye'ye sert tepki

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