ABD Kongresi’nden Türkiye’ye Sert Tepki

ABD Kongresi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da bilinen Helsinki Komisyonu, Türkiye’de iki yıla yaklaşan süredir hapiste tutulan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesine sert tepki gösterdi.

Komisyonun başkanı Cumhuriyetçi senatör Roger Wicker, mahkeme kararına ilişkin, “Bugünkü kararın zalimliği dehşet verici” açıklamasında bulundu. Wicker şunları kaydetti:

“Türk hükümeti, rahip Brunson’ın süresi belirsiz tutukluluğunu uzatarak ve bir sonraki duruşmayı Ekim ortasına ayarlayarak bu masum kişiyi, kendisine karşı herhangi bir inandırıcı kanıt ya da mahkumiyet kararı olmadan, tutukluluğunun ikinci yıldönümünden sonra da hapiste tutma niyetini beyan etmiş oldu. NATO’da rehin almanın yeri yoktur. Rahip Brunson derhal serbest bırakılmalıdır.”

Komisyonun eş başkanlığını yapan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chris Smith de, “Son 18 ayda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın bu adaletsizliği sona erdirme kabiliyetine sahip olduğu net ortaya çıktı ama bunu yapmayı reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahip Brunson’ı ve ailesini 649 gündür muazzam acılara maruz bıraktı. Rahip Brunson derhal serbest bırakılmalı. Aksi takdirde, bir Amerikan vatandaşının bu zalimce suiistimalinin ülkemizin Türk hükümetiyle ilişkileri üzerinde ciddi neticeleri olmalı” değerlendirmesinde bulundu.