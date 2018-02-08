ABD Kongresi’nin Bütçe Tasarısını Oylaması Bekleniyor

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bir bütçe tasarısı konusunda uzlaştı. Bugün oylanması beklenen tasarı, 1 trilyon dolar bütçe açığı yaratacağını öne süren bazı Cumhuriyetçi muhafazakarları kızdırıyor.
Federal hükümetin askeri ve ülke içi harcamalarını gelecek iki yılda yaklaşık 300 milyar dolar arttıracak olan plan, Senato liderlerinin üzerinde anlaştığı nadir konulardan biri.
Onaylaması halinde anlaşmayla savunma harcaması için fazladan 165 milyar doların yanı sıra, sağlık, altyapı, afet yardımı ve afyon bazlı ilaç bağımlılığıyla mücadele çabaları gibi askeri olmayan programlar için 131 milyar dolar daha ayrılacak.
Anlaşma, yeni bir kısa vadeli harcama tasarısı için bu gece sona erecek olan sürenin bitiminden önce hükümetin kapanmasını önleyecek. Ayrıca federal hükümetin borçlanma tavanını Mart 2019’a kadar uzatacak ve borçların temerrüt riski bir yıldan daha uzun süre ertelenmiş olacak.
Anlaşma Başkan Donald Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan tarafından destekleniyor. Ancak hükümetin küçülmesinden yana olan bazı muhafazakar Cumhuriyetçiler plana karşı. Göç politikasıyla ilgili taviz koparmak isteyen Demokrat Partili Kongre üyeleri de plana destek göstermiyorlar.
Liberal Demokratlar, çocukken ABD’ye yasadışı getirilen yüzbinlerce gencin sınırdışı edilmesini önleyecek bir uzlaşmayı kapsamadığı için anlaşmaya karşı çıkıyor.
Bütçe konusunda geçen ay anlaşmaya varılamamış ve hükümet üç gün kapalı kalmıştı. Bugünkü oylamalardan geçerse, tasarı Başkan Trump’ın imzasına gidecek.
Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, Fox News’a yaptığı açıklamada anlaşmanın, Başkan Trump’ın altyapı ve askeri harcama gibi önceliklerini uzun vadede karşıladığını söyledi.
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