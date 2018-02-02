'ABD konsolosluğu çalışanı Türkiye'de ev hapsinde tutuluyor' iddiası

Türkiye ile ABD arasındaki YPG gerilimi devam ederken, bir ABD konsolosluğu çalışanının daha sorgulandığı öne sürüldü. İddiaya göre bu kişi, iki ülke arasında vize krizine yol açan konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tutuklandığı sırada FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan ve o dönem ABD tarafından korunduğu iddia edilen Mete Cantürk.
Sputniknews'te yer alan ve Gazeteci Amberin Zaman’ın Al Monitor sitesinde yayımlanan ve konsolosluk yetkililerine dayandırılan haberinde şu iddialara yer verildi:
"Türk polisi çarşamba günü, İstanbul’daki ABD konsolosluğunun bölgesel güvenlik ofisinde çalışan bir Türkiye vatandaşını sorguladı.
Haberde bu kişinin isminin ‘Mete’ olduğu, Metin Topuz’un 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olma suçlamasıyla tutuklandığı sırada aranan isimle aynı kişi olduğu belirtildi.
Amberin Zaman’a konuşan Konsolosluk kaynakları bu kişinin yaklaşık üç hafta önce ifadeye çağrıldığını, 31 Ocak günü de avukatıyla birlikte ifade vermeye gittiğini söyledi. Buna göre sorgu dört saat sürdü.
Bir kaynak, bu kişi hakkında resmi suçlama getirilmediğini ancak polisten haber gelene kadar evden çıkmamasının istendiğini söyledi. Amberin Zaman’ın kaynaklarından biri bu kişinin ‘fiilen ev hapsinde olduğunu’, ertesi gün işe gelmediğini anlattı.
ABD ile yaşanan vize krizinin çözülmesinden sonra Türkiye'nin 'bir çalışanın daha tutuklanmayacağına dair güvence verdiği' iddia edilmişti. Türkiye, bu iddiayı yalanlamıştı."
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