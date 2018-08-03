ABD krizi sonrası Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da düzenlenen 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geliyor.
Çavuşoğlu ve Pompeo, daha önce Suriye'deki gelişmeler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik süreç, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson gibi konularda son dönemde sık sık telefon görüşmeleri yaptı.
Son olarak Singapur'daki görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine önce yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.
ABD'NİN YAPTIRIM KARARI
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Gül’ün ve Soylu’nun rahip Andrew Brunson’un tutuklanması ve yargılanmasından sorumlu kurumların sorumluları olduğu belirtildi.
Açıklamada Ekim 2016’da tutuklanan Brunson’un yeterli delil olamadan politik ve askeri casusluk suçlamaları ile tutuklu bulunduğu iddia edildi. Açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun OFAC tarafından belirlenen Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine alındığı bildirildi.
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