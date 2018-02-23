ABD Kudüs'teki büyükelçiliğini Mayıs'ta açıyor

Reuters ve AFP haber ajanslarına konuşan ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD Mayıs ayında Kudüs'te büyükelçilik açacak. Yetkililer, büyükelçiliğin İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta açılacağını ifade etti.

Yetkililer, yeni elçiliğin geçici olarak Kudüs'ün Arnona mahallesindeki Amerikan konsolosluğu binasında faaliyete başlayacağını söyledi. Washington'ın kalıcı bir yer için arayışlarının sürdüğü bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen ay yaptığı açıklamada büyükelçiliğin 2019 yılı sonuna kadar taşınmış olacağını söylemişti.

Filistin'den tepki

Büyükelçiliğin Mayıs ayında taşınacağının belli olmasının ardından açıklamada bulunan Filistin lideri Mahmud Abbas'ın sözcüsü Ebu Ridaniye, "Bu kabul edilemez bir adım. Tek taraflı atılan tüm adımlar kimseye meşruiyet kazandırmaz ve bölgede barış sağlanması için gösterilen çabalar açısından bir engel teşkil edecektir" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) Saib Erekat, AFP'ye yaptığı açıklamada, 14 Mayıs tarihinin seçilmesini "Araplara yönelik bir provokasyon" diye tanımladı. İsrail devletinin kurulduğu tarih olan 14 Mayıs'ı takip eden 15 Mayıs günü, Filistinliler için Nakba (Felaket) Günü olarak anılıyor.