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ABD Kudüs'teki büyükelçiliğini Mayıs'ta açıyor

23.02.2018 22:27 | Son Güncelleme

ABD'nin İsrail'deki büyükelçilik binasını Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma işlemini, beklenenden bir yıl önce gerçekleştireceği bildirildi.

Reuters ve AFP haber ajanslarına konuşan ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD Mayıs ayında Kudüs'te büyükelçilik açacak. Yetkililer, büyükelçiliğin İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta açılacağını ifade etti.

Yetkililer, yeni elçiliğin geçici olarak Kudüs'ün Arnona mahallesindeki Amerikan konsolosluğu binasında faaliyete başlayacağını söyledi. Washington'ın kalıcı bir yer için arayışlarının sürdüğü bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence geçen ay yaptığı açıklamada büyükelçiliğin 2019 yılı sonuna kadar taşınmış olacağını söylemişti.

Filistin'den tepki

Büyükelçiliğin Mayıs ayında taşınacağının belli olmasının ardından açıklamada bulunan Filistin lideri Mahmud Abbas'ın sözcüsü Ebu Ridaniye, "Bu kabul edilemez bir adım. Tek taraflı atılan tüm adımlar kimseye meşruiyet kazandırmaz ve bölgede barış sağlanması için gösterilen çabalar açısından bir engel teşkil edecektir" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) Saib Erekat, AFP'ye yaptığı açıklamada, 14 Mayıs tarihinin seçilmesini "Araplara yönelik bir provokasyon" diye tanımladı. İsrail devletinin kurulduğu tarih olan 14 Mayıs'ı takip eden 15 Mayıs günü, Filistinliler için Nakba (Felaket) Günü olarak anılıyor.

Gazze'deki Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise "ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Arap ve Müslüman ulusuna karşı bir savaş ilanıdır. ABD yönetimi bu kararını gözden geçirmelidir" dedi.

Konu BM'ye taşınmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Amerikan büyükelçiliğini Tel Aviv'den bu şehre taşıyacağını açıklaması uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Doğu Kudüs'ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak gören Filistinlilerin şiddetle karşı çıktığı bu hamle, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na sunulan ve Trump'ın tehditlerine rağmen onaylanan bir karar tasarısı ile de eleştirilmişti.

BM Genel Kurulu'nda alınan kararda, Kudüs sorununun İsrail ile Filistinliler arasındaki müzakereler neticesinde çözülmesi öngörülüyordu. BM Genel Kurulu ayrıca kentin statüsüyle ilgili diğer kararları geçersiz olarak niteleyip iptal edilmeleri gerektiğini belirtmişti. Kabul edilen karar tasarısının bir benzeri, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada 15 üyeden 14'ünün "evet" oyunu alırken ABD tarafından veto edilmişti.

DW,rtr,AFP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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