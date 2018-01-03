ABD Kuru Soğuğa Teslim Oldu

Amerika'da son haftalarda etkili olan rekor derecedeki soğuk hava dalgası en az 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Meteorolojiden gelen haberler de pek iyi değil. Yetkililer kutup soğuğu dalgasının en kötüsünün henüz gelmediğini söylüyor.

Ulusal Meteoroloji Dairesi Salı günü Amerika'da 40 eyalet için dondurucu soğuk uyarısı yaptı. Ilık eyaletler olarak bilinen Texas, Louisiana, Mississippi ve Alabama için de dondurucu soğuk uyarısı bugün de devam etti.

Bazı kentlerde evsizler için barınaklar açıldı.

Birçok kentte hastaneler hipotermi nedeniyle acil servislerinde yoğunluk yaşadı.

Amerika'nın orta kesimleriyse en soğuk günlerini yaşıyor. Omaha, Nebraska'da -29 ile son 130 yılın en soğuk günü yaşandı.

New York'ta, Newburgh-Beacon feribot seferi Hudson Nehri'ndeki dondurucu koşullar nedeniyle durduruldu.

Niagara Şelaleleri'ndeki turistler buz saçağına dönüşen suyun fotoğraflarını çekti.

Atlantik Beyaz Köpekbalığını Koruma Örgütü Boston'un güneyinde donmuş köpekbalıklarının kıyıya vurduğunu bildirdi.