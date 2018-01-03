ABD Kuru Soğuğa Teslim Oldu

Amerika'da son haftalarda etkili olan rekor derecedeki soğuk hava dalgası en az 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Meteorolojiden gelen haberler de pek iyi değil. Yetkililer kutup soğuğu dalgasının en kötüsünün henüz gelmediğini söylüyor.
Ulusal Meteoroloji Dairesi Salı günü Amerika'da 40 eyalet için dondurucu soğuk uyarısı yaptı. Ilık eyaletler olarak bilinen Texas, Louisiana, Mississippi ve Alabama için de dondurucu soğuk uyarısı bugün de devam etti.
Bazı kentlerde evsizler için barınaklar açıldı.
Birçok kentte hastaneler hipotermi nedeniyle acil servislerinde yoğunluk yaşadı.
Amerika'nın orta kesimleriyse en soğuk günlerini yaşıyor. Omaha, Nebraska'da -29 ile son 130 yılın en soğuk günü yaşandı.
New York'ta, Newburgh-Beacon feribot seferi Hudson Nehri'ndeki dondurucu koşullar nedeniyle durduruldu.
Niagara Şelaleleri'ndeki turistler buz saçağına dönüşen suyun fotoğraflarını çekti.
Atlantik Beyaz Köpekbalığını Koruma Örgütü Boston'un güneyinde donmuş köpekbalıklarının kıyıya vurduğunu bildirdi.
Bu dondurucu soğuklarda sona gelinmiş değil.
Ulusal Meteoroloji Dairesi normal derecelerin çok altındaki sıcaklıkların ve sert rüzgarların gelecek hafta boyunca Amerika'nın doğu ve orta kesimlerinde etkili olacağını belirtiyor.
Ancak pek de normal olmayan bir şekilde yılın bu mevsiminde dondurucu soğuklarla karşı karşıya olan Alaskalılar alışılmadık bir şekilde ılık havanın keyfini çıkarıyor.
Alaskalılar ılık havanın tadını çıkarırken, meteoroloji yetkilileri Amerika'nın doğu kıyılarına bu haftanın sonlarına doğru kar ve buz getirecek soğuk hava dalgasını yakından izliyor.
Hava raporları hazırlayan AccuWeather adlı özel şirket, soğuk hava dalgasının Bahamalar'da oluşan fırtınayla birleşerek doğu kıyı kesimlere kar ve sert rüzgar getireceğini, daha sonra da kuzeye yöneleceğini bildiriyor.
Ulusal Meteoroloji Dairesi, soğuk hava dalgasının Florida'nın kuzeyinden güney Virginia'ya kadar etkili olacağı, yolların buzla kaplanabileceği ve enerji kaynaklarının zarar görebileceği uyarısında bulundu.
Florida'nın doğusu, Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia'nın 15 santim kalınlığında karla kaplanabileceği, bunun daha kuzeyde 38 santime kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Havadan çekilen görüntülerde Mississippi Nehri'nin bir bölümünün donduğu görülüyor.
Yetkililer dondurucu soğuklar karşısında halkın özellikle kara ulaşımında dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
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