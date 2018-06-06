ABD-Kuzey Kore liderlerinin zirvesinin yeri belli oldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yapılacağını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump ile lider Kim Jong-un arasındaki zirvenin mekanı, Sentosa Adası'ndaki Capella Oteli olacak. Değerli Singapurluların konukseverliğine teşekkür ediyoruz." dedi.
Sözcü Sanders, dün Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump ile Kim arasında Singapur'da 12 Haziran'da yapılacak zirvenin yerel saatle sabah 09.00'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.
ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.
Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.
Kim, ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Donald Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti. Başkan Trump da bu tehdidin ardından Kuzey
Kore liderine mektup yazmış, Kim Jong-un'un son açıklamalarına "öfke ve açık düşmanlık" diyerek 12 Haziran’da yapılacak zirveye katılmaktan vazgeçmişti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarından bahsetmiş, Trump aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı Trump 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini belirtmişti.
Trump açıklamayı, Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından yapmıştı.
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