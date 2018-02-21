ABD: Kuzey Kore Pence ile buluşmayı iptal etti

ABD kaynakları, başkan yardımcısı Mike Pence ile Kuzey Kore heyetinin Güney Kore'deki kış olimpiyatları sırasında yapacakları gizli buluşmanın son anda Kuzey Kore tarafından iptal edildiğini duyurdu. Pence'in sözcüsü Nick Ayers, buluşmanın iptal edilmesine Başkan Yardımcısının Kuzey Kore'deki insan hakkı ihlalleriyle diğer olumsuzlukları eleştirmesinin neden olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Pence'in Pyeongchang ziyareti sırasında Kuzey Kore yetkilileriyle kısa bir görüşme yapma imkânının doğduğunu ve Başkan yardımcısının görüşmeye hazır olmasına rağmen Kuzey Kore heyetinin buluşmanın yapılmamasına karar verdiğini belirtti. Nauert bu fırsatın değerlendirilmemiş olmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Mike Pence'in ABD'nin Güney Kore'ye sarsılmaz müttefiki olduğunu göstermek ve Amerikalı sporcuları desteklemek amacıyla Pyeongchang'a gittiğini açıkladı. Nauert "Başkan Yardımcısının Pyongyang'ın temsilcilerine Kuzey Kore'nin illegal nükleer programından vazgeçmesinin gerekli olduğunu anlatmak istediğini, ancak Kuzey Kore rejimini ağır dille suçlaması üzerine görüşmenin iptal edildiğini" söyledi.