ABD: ‘Kuzey Kore Sivil Hava Trafiğini Tehlikeye Atıyor’

Tillerson, "Savunma Bakanlığı'na göre, o gün içerisinde tahmini olarak 716 uçuş o bölgeden geçecekti. FAA, bu 716 uçaktaki toplam koltuk sayısının 152 bin 110 olduğunu açıkladı. Bu, çok sayıda çok sayıda kişinin sorumsuzca balistik füze denemelerince risk altına sokuluyor demek” dedi. Amerikalı bakan, Kuzey Kore'nin bir füzesi ya da füze parçalarının sivil bir uçuşu etkilemesinin gerçek bir potansiyel olduğu uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, 28 Kasım'da kıtalararası balistik füze denemişti. Amerikan Federal Havacılık Dairesi'ne (FAA) göre, ticari uçak füzenin vuruş noktasından 280 deniz mili uzaklıktaydı ve o sırada bu menzilde 9 başka uçak bulunuyordu.

Kanada'nın Vancouver kentinde Kuzey Kore hakkında bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan Tillerson, Kim Jong Un rejiminin füze denemeleriyle sivil hava trafiğini tehlikeye attığını belirterek, bunu "pervasızlık” olarak niteledi.

Tillerson, "havada Kuzey Kore kıtalararası balistik füze parçalarını” gören yolcuların hangi havayollarıyla uçtuğu ya da uçağın bu durum üzerine rotasını değiştirip-değiştirmediği konusunda bilgi vermedi.

Rex Tillerson, "Geçmişteki pervasızlıklarını temel alırsak, Kuzey Kore'nin füzelerinden biri ya da parçalarının önüne neyin çıkabileceği konusuna dikkat etmesini bekleyemeyiz” ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer çabalarını son dönemde ilerletmesi ışığında dünyanın şu anda "hassas bir aşamada” olduğunu belirten Tillerson, Amerika ve diğer ülkelerin Kuzey Kore'nin asla bir nükleer güç olmayacağı noktasında "kararlı” olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'ın ev sahipliğini yaptığı Vancouver toplantısı, Kuzey Kore üzerindeki yaptırımların nasıl daha iyi uygulanacağı ve bu ülkenin BM'nin getirdiği yaptırımları ihlal etmesinin nasıl engelleneceği konularını ele almak üzere 20 civarında ülkeden yetkilileri biraraya getirdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.