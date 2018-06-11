ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

Kuzey Kore, İran halkını kuraklıktan kurtarma önerisinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu.
"TRUMP'A GÜVENME"
Kuzey Kore'nin İran lehine yaptığı açıklamanın ardından İran da ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki tarihi zirveye ilişkin şu mesajı yayımladı: "Trump'a güvenme"
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Netanyahu'nun önerisi hakkında Twitter hesabında
"NETANYAHU GAZZE'Yİ ÖLDÜRÜYOR"
"Aşırı Siyonist Netanyahu, İran'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada Gazze'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor." paylaşımını yaptı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtarmaya yardım edecek gelişmiş su teknolojilerini internette yayınlayacaklarını duyurmuştu.
Netanyahu, detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça internet sitesi kurarak bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istediğini söylemişti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın kuraklık sorunu hakkında "yardımcı olabileceğiyle" ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımi, şu ifadeleri kullandı:
İsrail'in yapmak istediği bellidir. Yalancı bir şovmenin sözlerine ne kadar değer verilebilir ki? Onun İran'daki kuraklık konusunda endişelenmesine gerek yok.
İRAN'DAN KUZEY KORE'YE İLGİNÇ MESAJ: TRUMP'A GÜVENME
İran'dan da ABD ve Kuzey Kore liderlerinin zirvesine yönelik bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Bahram Ghasemi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Trump'a karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, Trump'ın 2015'te ABD'nin de imzasıyla kabul edilen nükleer anlaşmadan nasıl çekildiği örnek gösterildi.
Ghasemi, İran'ın ABD ve Trump'ı büyük bir olumsuzlukla gözlemlediğini söylerken, Kuzey Kore'den ABD'ye güvenmemesi istendi.
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