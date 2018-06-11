ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

"Aşırı Siyonist Netanyahu, İran'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada Gazze'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor." paylaşımını yaptı.

"TRUMP'A GÜVENME" Kuzey Kore'nin İran lehine yaptığı açıklamanın ardından İran da ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki tarihi zirveye ilişkin şu mesajı yayımladı: "Trump'a güvenme"

Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımi, şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in yapmak istediği bellidir. Yalancı bir şovmenin sözlerine ne kadar değer verilebilir ki? Onun İran'daki kuraklık konusunda endişelenmesine gerek yok.

İRAN'DAN KUZEY KORE'YE İLGİNÇ MESAJ: TRUMP'A GÜVENME

İran'dan da ABD ve Kuzey Kore liderlerinin zirvesine yönelik bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Bahram Ghasemi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Trump'a karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilirken, Trump'ın 2015'te ABD'nin de imzasıyla kabul edilen nükleer anlaşmadan nasıl çekildiği örnek gösterildi.

Ghasemi, İran'ın ABD ve Trump'ı büyük bir olumsuzlukla gözlemlediğini söylerken, Kuzey Kore'den ABD'ye güvenmemesi istendi.

