ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın sivillerin arasında oturduğu görülüyor.

ABD ve Türkiye, Menbic'teki YPG'li teröristlerin çekilmesi ve ilçede güvenliği iki ülkenin askerlerinin sağlaması için anlaşmaya varmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsüne, Amerikan güçlerinin Menbic'te kalmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Gece yarısı soruyu yanıtlayan Albay Robert Manning, "Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim" yanıtını verdi.

2016 yazında terör örgütü IŞİD'in temizlendiği Menbic'e terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler yerleşti. ABD defalarca söz vermesine rağmen YPG'liler Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.