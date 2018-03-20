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ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

Menbiç'e giden ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'li teröristlerle bir araya geldi. Ankara ve Washington arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristlerin kısa sürede ilçeyi terk etmesi bekleniyor.

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın sivillerin arasında oturduğu görülüyor.

ABD ve Türkiye, Menbic'teki YPG'li teröristlerin çekilmesi ve ilçede güvenliği iki ülkenin askerlerinin sağlaması için anlaşmaya varmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsüne, Amerikan güçlerinin Menbic'te kalmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Gece yarısı soruyu yanıtlayan Albay Robert Manning, "Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim" yanıtını verdi.

2016 yazında terör örgütü IŞİD'in temizlendiği Menbic'e terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler yerleşti. ABD defalarca söz vermesine rağmen YPG'liler Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD YPG Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
gir al cık baska cagremi var dişimize kan değdi bir kere
her ülkenin başına çorap ören amerika değilmi zaten dünya bu amerikadan niye korkuyor özelliği ne bu amerikanın
orda tuzak olabilir. Abd'ye guvenmeyin. istihbaratimiza burda buyuk gorev dusuyor. Abd conileri bir oldu bittiyle askerimize bir zarar verip sonrada ozur dileriz yanlislikla oldu diyebilir. cunku bizden bir sekilde intikam alma pesindeler. iraktaki cuval krizini unutmayin.
@alisonkul bizde onların askerine zarar verir özür de dilemeyiz.biraz uluslararası ilişkileri doğru okuyarak konuşun.öyle basit değil.membiçte ırakın doğusuda en kısa sürede temizlenecek.
abd resmen bunlarla oynuyor bunlarda hır gır hır gır sonuç boşşş
amerikya kafa tutamassin
İnanıyormusunuz?İnandınız mı yoksa?
Bu ABD teröris ülkesine bir dur diyecek yokmu acaba,hiçbir sözüne güvenilecek bir ülke değil,inşallah bu teröristler gibi onların da sonuları hüsran olur.
YETER ARTIK GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ DOLANDIFRICILAR ÖDÜN GİBİ GÖRSEL HABERLER BİZLERİ BEZDİRMEKTE BU ŞEREFSİZLERE KREDİ VE DİĞER YÖNLERDEN HYARDIM EDENLER BU DOLANDIRICI KÖPEĞİN ORTAĞIDIR VERİLEN ZARAR I BU YARDIMCI AKTÖRLERİNDEN TAHSİL EDİLMELİ.vATANDAŞIN 100 VERGİ BORCU DAHİ AF KAPSAMINA ALINMAZKEN TRİYONLAR VERGİ BORCU OLAN IN BORÇLARI BİŞRİLERİ TARAFINDAN BABASININ MALINDAN AFFA UĞRATILIYOR KİŞİDE GAYET RAHAT OLARAK YİNE AF EDİLEMEK ÜZERE BİR KAT DAHA FAZLA DOLANDIRIYORLAR.BUNLARA MANİ OLUNMALI DİYORUM BU YAZILARI ÇİFTLİK BANK İÇİN YAZDIM VARSA SORYUMLULAR HUKUTAKİ SUÇLAMALARDA İLİNTİSİ VARSA
anlat coni anlat heyecanlı oluyor fakat 4000 e yakın leş için de bir şey söyle takdiri ilahi mi diyeceksin
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