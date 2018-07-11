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ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

ABD'li heyet, Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Gündem de Rahip Brunson davası da var.

ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor

Milliyet'in haberine göre ABD'li teknik heyet, terörist elebaşı Fetullah Gülen ve diğer FETÖ'cülerin iadesini görüşmek üzere cuma günü Türkiye'ye gelecek. Gündem de Rahip Brunson davası da var.

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Anahtar Kelimeler:
ABD FETÖ Heyet

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