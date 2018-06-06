HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'li isimden kavga çıkaracak açıklama: Dizlerinin üzerine çöküp yalvardı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Trump'ın zirveyi iptal etme kararı üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un toplantının yapılması için yalvardığını söyledi.

ABD'li isimden kavga çıkaracak açıklama: Dizlerinin üzerine çöküp yalvardı

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani İsrail'de katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Kuzey Kore tarafından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yönelik hakaret içeren açıklamanın ve nükleer savaş tehdidinin ardından Trump'ın zirveyi iptal etmekten başka seçeneğinin kalmadığını belirtti.

"DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKEREK YALVARDI"

Giuliani, Washington yönetiminin bu katı tutumunun Kuzey Kore lideri Kim'i, tavrını yumuşatmaya zorladığını ifade ederek, "Kim Jong-un, dizlerinin üzerine çökerek bunun (zirve) için yalvardı." yorumunu yaptı.

ZİRVEYE KATILMAYACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Trump, 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim'e bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" ötürü 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Bundan bir hafta sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile Kim'in Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü açıklamıştı.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılması beklenen 12 Haziran'daki zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Almanların yıldız astronotu ikinci uzay yolculuğundaAlmanların yıldız astronotu ikinci uzay yolculuğunda
Trump’tan İftar YemeğiTrump’tan İftar Yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Kim Jong Un Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm

Dünya bunu konuşuyor! Seçim çalışmaları sırasında şehirdeki her kadını dudaktan öptüm

Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Hollanda Başbakanı Rutte kendi döktüğü kahveyi kendi temizledi

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

Son Dakika! Terör örgütünden flaş Menbiç açıklaması

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

15 aylık bebek yatağından kaçtı, yöntemi dudak ısırttı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'la görüşmeleri yorumladı: Sosis gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.