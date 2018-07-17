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Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Katoliklerde Papalıktan sonraki en yüksek dini makam olan Kardinalliğe yükselmiş olan Theodore E. McCarrick, 16 yaşında bir çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla görevinden azledildi.

Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı

Papaz okullarındaki öğrencilere cinsel istismarda bulunan ABD'li Kardinal Theodore E. McCarrick görevinden alındı.

SENELER SONRA İTİRAF ETTİ

1980’li yıllarda New Jersey Metchen’de din adamıyken o zaman bir papaz okulunda öğrenci olan Ciolek, Kardinal Theodore E. McCarrick'in Roma’da yüksek makamlara tırmanacak parlak geleceği olduğunu söyleyerek kendisini taciz ettiğini seneler sonra itiraf etti. Papaz Ciolek, o yıllarda 20 yaşında olduğunu ve McCarrick’e çok güveniği için Katolik lisesinde öğrenciyken bir öğretmeninin kendisine cinsel taciz uyguladığını söylediğini, bu yüzden kendisinden böyle bir davranış beklemediğini söyledi.

'ONA İNANDIM'

Ciolek taciz olayını bu ay ilk defa halk önünde konuşurken, “Ona güvendim, ona inandım, ona hayrandım. Benim hakkımda benim iyiliğimden başka bir şey düşüneceği aklıma gelmedi” ifadelerini kullandı.
O zaman Piskopos olan McCarrick Roma Katolik hiyerarşisinde rütbeleri hızla tırmandı. Daha sonra da Papalıktan sonraki en yüksek makam olan Kardinal oldu ve Amerika'nın dünyaca tanınan en büyük kardinali oldu. Hakkındaki iddialar önceleri Papalık tarafından dikkate alınmadı. Katolik kilisesinin kurallarında 18 yaşından büyükler için cinsel istismarın 'küçük kabahat' kabul edildiği için McCarrick'in yükselmesine engel olmadığı iddia edildi.

CİNSEL

GÖREVDEN ALINDI

Ancak geçen ay New York Başpiskoposluğu, şimdi 88 yaşında olan McCarrick hakkında yaklaşık elli yıl önce 16 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ihbarına itibar ederek görevden alındı.

Kardinal McCarrick, geçen ay yayımladığı bir açıklamada, hiçbir istismar olayını hatırlamadığını, küçük bir cinsel istismar suçundan görevden alınmak için çok yüksek bir görev olan ABD’deki en yüksek Katolik din görevlisi rütbesine sahip olduğunu söyledi.

Ancak kilise, Kardinal McCarrick’in açıklamasına cevap olarak “New York Times’da yayımlanan kurbanların açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla onlarca yıldır kilise görevlileri Kadinal’in çocuk tacizinde bulunduğunu biliyordu” dedi.

KAMPANYADA GÖREV ALMIŞ

Üstelik, Cardinal McCarrick kilise tarafından çocuk tacizine sıfır tolerans kampanyasında üst düzey görev almıştı. Katolik Kilisesinin, yaklaşık 20 yıldır çocuk tacizine karşı kilise aleyhine açılan davaları uzlaşmayla sona erdirmek için davacılara milyarlarca dolar ödendiği hatırlatıldı.

Şimdi, Kardinal McCarrick’in görevden alınmasının ardından bazı Katoliklerin, Amerika’da, iş yerlerinde, okullarda ve Hollywood’da tacize uğrayanların "Ben de" hashtag dalgasına katılması halinde kilisenin uçurumun kenarına yaklaşacağı iddia ediliyor.

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