Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı

Papaz okullarındaki öğrencilere cinsel istismarda bulunan ABD'li Kardinal Theodore E. McCarrick görevinden alındı.

SENELER SONRA İTİRAF ETTİ

1980’li yıllarda New Jersey Metchen’de din adamıyken o zaman bir papaz okulunda öğrenci olan Ciolek, Kardinal Theodore E. McCarrick'in Roma’da yüksek makamlara tırmanacak parlak geleceği olduğunu söyleyerek kendisini taciz ettiğini seneler sonra itiraf etti. Papaz Ciolek, o yıllarda 20 yaşında olduğunu ve McCarrick’e çok güveniği için Katolik lisesinde öğrenciyken bir öğretmeninin kendisine cinsel taciz uyguladığını söylediğini, bu yüzden kendisinden böyle bir davranış beklemediğini söyledi.

'ONA İNANDIM'

Ciolek taciz olayını bu ay ilk defa halk önünde konuşurken, “Ona güvendim, ona inandım, ona hayrandım. Benim hakkımda benim iyiliğimden başka bir şey düşüneceği aklıma gelmedi” ifadelerini kullandı.

O zaman Piskopos olan McCarrick Roma Katolik hiyerarşisinde rütbeleri hızla tırmandı. Daha sonra da Papalıktan sonraki en yüksek makam olan Kardinal oldu ve Amerika'nın dünyaca tanınan en büyük kardinali oldu. Hakkındaki iddialar önceleri Papalık tarafından dikkate alınmadı. Katolik kilisesinin kurallarında 18 yaşından büyükler için cinsel istismarın 'küçük kabahat' kabul edildiği için McCarrick'in yükselmesine engel olmadığı iddia edildi.