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ABD'li kaynaklar kullanılan silahın türünü açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

ABD hükümetine yakın kaynaklar, "İlk bulgulara göre Suriye’deki saldırıda sinir gazı kullanıldı ancak detaylı inceleme gerek" açıklamasını yaptı.

Reuters'ın son dakika haberine göre, ABD hükümetine yakın kaynaklar, ilk bulgulara göre Doğu Guta'daki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belirtti.

Aynı kaynaklar, saldırıyı Esed rejiminin yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD doğu guta sinir gazı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O degilde halk tv saadet partici oldu sagci oldu la bunlar resmen solcular sagci oldu saadet reklamlari 7/24 halk tv de izleyebilrisiniz ne yapcan iste umut fakirin ekmegi ne tutururlarsa yahu insanda azicik omurga olur akp yi elestirdikleri herseyi kendileri yapiyor fetoyle gecmiste isbirligi yapti dediler akp ye simdi kendileri beraber yuruduler reise gomlek degistirdi dediler simdi kendileri 180 derece gomlek degistiyorlar soldan saga kaydilar akp en azindn hep sagda!hakikaten buyuk konusmamak lazim baskasiyla ilgili aynisini yapmadan yasamadan olmuyormussunuz millet bu oyunlari yermi be!
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