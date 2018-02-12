ABD'li muhabir sordu! Rusya'dan çıldırtacak cevap

Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, ABD’nin istemesi halinde bu ülkeye de Rus füze kompleksleri S-400'ün satılabileceğini söyledi.

Washington Post gazetesi muhabiri Çemezov'a NATO üyesi olan Türkiye'ye S-400 sistemlerinin gönderilmesinin stratejik hedefinin ne olduğu sorusu üzerine Çemezov şu açıklamayı yaptı:

''S-400 saldırı sistemi değil, savunma sistemidir; Amerikalıların istemesi halinde bu sistemi onlara da satabiliriz. Stratejik açıdan hiçbir sorun yok. Ayrıca, güvenlik açısından da Rusya için hiçbir sorun görmüyorum. Aksine ülke kendi hava sahası güvenliğini sağlama gücüne sahip ise, kendisini daha güvenilir hissedecektir. Böyle bir ülkeye saldırmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerek.''

Çemezov, çoğu devletin böyle bir silaha sahip olmak isteyeceğini, bu yüzden taleplerin fazla olduğunu belirtti.

İŞTE S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

S-400'ün kullandığı füzeler kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilen değişik füzelere sahiptir. S-400 sistemlerini kendisini benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, uzun menzili. S-400 HSS'nin 9IN6E radar menzili 600 km, 40N6 füze azami menzil 400 km irtifa 30 km'dir.

S-400 füze sisteminde komuta merkezi aynı anda 6 bataryaya komut verebiliyor ve her batarya 12 fırlatma aracına komuta eden bir 96L6 radara sahip. Bu radarlar hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri izleme ve bu hedeflere kilitlenme yeteneğine sahiptir.